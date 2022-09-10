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Карлом чи Чарльзом: пані посол Великої Британії роз'яснила, як правильно називати нового короля

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Карлом чи Чарльзом: пані посол Великої Британії роз'яснила, як правильно називати нового короля

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс роз'яснила, що англійською правильно називати короля Чарльзом ІІІ.

Як називати нового короля Британії українською, пані посол порадила звернутися до лінгвістів, щоб дійти порузуміння.

Про це пані посол Великої Британії в Україні розповіла в ефірі "1+1" в рамках телемарафону. 

"Коли він був принцом Валлійським, українською ми говорили Чарльз. І тепер коли він став Чарльзом ІІІ, ми продовжимо його так називати. Але як це буде українською, думаю, лінгвістам прийдеться з цим розібратися і лійти порозуміння. Англійською ми будемо його називати король Чарльз ІІІ", - пояснила вона. 

Нагадаємо, 10 вересня у Лондоні Чарльза III офіційно проголосили новим королем Великої Британії. Це відбулося під час історичної церемонії у тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопоставлені парламентарі і держслужбовці.

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Дата публікації
Перегляди
5383
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