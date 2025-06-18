Карлсон накинувся на Трампа і отримав принизливу відповідь: чому виник конфлікт

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Впливовий американський ведучий і блогер Такер Карлсон, відомий своїм інтерв’ю з Путіним під час війни, розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо підтримки дій Ізраїлю проти Ірану.

Про це розповів колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш на своїй сторінці у Facebook.

«На своїх платформах Такер назвав Трампа співучасником ударів по ядерних обʼєктах Ірану — і заявив, що якщо США втягнуться в конфлікт на Близькому Сході, це може призвести до кінця президентства Дональда Трампа і занепаду Американської імперії», — зазначив журналіст.

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За словами Яриша, Трамп не забарився з відповіддю.

«Будь ласка, поясніть хтось дивакуватому Такеру Карлсону, що ІРАНУ НЕ МОЖНА МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!» — написав американський президент у соцмережах.

На цьому господар Білого дому не зупинився і принизив Такера Карлсона перед журналістами, порадивши йому знайти «якусь телевізійну мережу» і повторити своє звинувачення так, щоб його почули люди. Тим самим Трамп натякнув, що карлсон раніше був ведучим найпопулярнішого шоу на FOX News, але телемережа розірвала з ним співпрацю.

«Коментарі Такера і Трампа розкрили серйозні розбіжності серед MAGA-республіканців. Вони розділились на тих, хто закликає Трампа до військових дій США проти Ірану і повалення влади аятолли — і тих, хто категорично виступає проти будь-якої інтервенції», — відхзначив Остап Яриш.

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За його спостереженнями, на захист Такера стали ізоляціоністи, зокрема одна з найяскравіших представниць руху MAGA, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

«Такер Карлсон — один з моїх улюблених людей. Він непохитно вірить у те саме, що і я: іноземні війни, інтервенції та зміни режиму ставлять Америку останньою, вбивають невинних людей і зрештою призводять до нашого занепаду. Це не дивакувато. Це те, за що голосували мільйони американців», — сказала вона.

Натомість з іншого боку опинились переконані симпатики Ізраїлю, серед них і блогерка-мільйонниця Лора Лумер, яка має прямий доступ до Трампа і раніше впливала на важливі кадрові рішення президента.

«Чи можемо ми перестати вдавати, що Такер Карлсон — справжній прихильник Трампа? Його засліпила ірраціональна ненависть до євреїв та Ізраїлю. … Так багато шахраїв звинувачують президента! Сподіваюся, він покарає їх усіх», — заявила вона.

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Нагадаємо, раніше на початку червня розгорівся конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та його недавнім вірним соратником та фінансовим спонсором виборчої кампанії мільярдером Ілоном Маском.