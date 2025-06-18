ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1992
Час на прочитання
2 хв

Карлсон накинувся на Трампа і отримав принизливу відповідь: чому виник конфлікт

Заяви Такера і Трампа розкрили серйозні розбіжності серед MAGA-республіканців.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Впливовий американський ведучий і блогер Такер Карлсон, відомий своїм інтерв’ю з Путіним під час війни, розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо підтримки дій Ізраїлю проти Ірану.

Про це розповів колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш на своїй сторінці у Facebook.

«На своїх платформах Такер назвав Трампа співучасником ударів по ядерних обʼєктах Ірану — і заявив, що якщо США втягнуться в конфлікт на Близькому Сході, це може призвести до кінця президентства Дональда Трампа і занепаду Американської імперії», — зазначив журналіст.

За словами Яриша, Трамп не забарився з відповіддю.

«Будь ласка, поясніть хтось дивакуватому Такеру Карлсону, що ІРАНУ НЕ МОЖНА МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ!» — написав американський президент у соцмережах.

На цьому господар Білого дому не зупинився і принизив Такера Карлсона перед журналістами, порадивши йому знайти «якусь телевізійну мережу» і повторити своє звинувачення так, щоб його почули люди. Тим самим Трамп натякнув, що карлсон раніше був ведучим найпопулярнішого шоу на FOX News, але телемережа розірвала з ним співпрацю.

«Коментарі Такера і Трампа розкрили серйозні розбіжності серед MAGA-республіканців. Вони розділились на тих, хто закликає Трампа до військових дій США проти Ірану і повалення влади аятолли — і тих, хто категорично виступає проти будь-якої інтервенції», — відхзначив Остап Яриш.

За його спостереженнями, на захист Такера стали ізоляціоністи, зокрема одна з найяскравіших представниць руху MAGA, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

«Такер Карлсон — один з моїх улюблених людей. Він непохитно вірить у те саме, що і я: іноземні війни, інтервенції та зміни режиму ставлять Америку останньою, вбивають невинних людей і зрештою призводять до нашого занепаду. Це не дивакувато. Це те, за що голосували мільйони американців», — сказала вона.

Натомість з іншого боку опинились переконані симпатики Ізраїлю, серед них і блогерка-мільйонниця Лора Лумер, яка має прямий доступ до Трампа і раніше впливала на важливі кадрові рішення президента.

«Чи можемо ми перестати вдавати, що Такер Карлсон — справжній прихильник Трампа? Його засліпила ірраціональна ненависть до євреїв та Ізраїлю. … Так багато шахраїв звинувачують президента! Сподіваюся, він покарає їх усіх», — заявила вона.

Нагадаємо, раніше на початку червня розгорівся конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та його недавнім вірним соратником та фінансовим спонсором виборчої кампанії мільярдером Ілоном Маском.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie