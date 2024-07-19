Карлсон розкрив гучні деталі приватної розмови з Путіним

Російський президент Володимир Путін в інтерв'ю з американським телеведучим Такером Карлсоном сказав, що "стурбований тим, що вторгнення в Україну може перерости в ядерний конфлікт".

Про це пише Bild.

За словами Карлсона, в лютому після запису інтерв'ю вже ближче до ночі Володимир Путін відвів його на "приватну" розмову без знімальної групи та охорони. Він провів його через Овальний зал Сенатського палацу Кремля. Довгий стіл, за яким диктатор приймав західних лідерів перед війною, відсунули вбік. Стоячи у тіні статуї Петра I, Путін сказав, що "стурбований тим, що вторгнення в Україну може перерости в ядерний конфлікт".

Оглядач BILD Себастьян Гайслер називає це "неймовірною заявою", оскільки російський правитель сам розпочав війну і неодноразово погрожував ядерною зброєю.

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Крім того, Карлсон сказав, що Путін поскаржився йому на відсутність розмови з президентом США Джо Байденом від початку повномасштабної війни.

"Не навівши якихось доказів, диктатор заявив, що "деякі члени адміністрації Байдена, які мають сімейне коріння в нинішній Україні, перешкоджали мирним зусиллям. Карлсон спробував заговорити з Путіним про демонів, якими нібито був одержимий Гітлер, і заявив, що сам вірить у нечисту силу. Але диктатор розчарував його, не підтримавши цієї розмови", - йдеться в повідомленні.

Нагадаєамо, що в Офісі президента прокоментували скандальне інтерв'ю.

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