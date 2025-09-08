"Карма наздогнала": у пропагандистки Симоньян діагностували рак

Маргарита Симоньян / © Associated Press

У російської пропагандистки, головної редакторки пропагандистського каналу RT Маргарити Симоньян діагностували рак.

Про це повідомили у The Moscow Times.

Учора, 7 вересня, в ефірі програми іншого пропагандиста Володимира Соловйова Симоньян заявила, що у неї виявили «страшну тяжку хворобу», вказавши на область серця і не уточнивши, про яке захворювання йдеться.

Пізніше Симоньян натякнула, що йдеться про мастектомію (хірургічна операція з видалення молочної залози, яка застосовується за раку грудей): «Коли ми згадуємо дівчаток з „Молодої гвардії“, які знали, що їм відріжуть груди живцем, не так, як мені, під наркозом».

За інформацією The Moscow Times, у 45-річної пропагандистки виявили рак. Вона має дуже серйозні проблеми зі здоров’ям. Наразі вирішується питання про продовження її роботи в Russia Today та розглядається варіант її відходу.

У виданні нагадали, що Симоньян очолює медіахолдинг «Росія сьогодні», куди входить агентство РІА «Новости», а також телеканал RT — один із ключових пропагандистських інструментів Кремля, орієнтованих на закордонну аудиторію. Бюджет каналу повністю формується за рахунок держбюджету РФ. 2025 року фінансування RT становить 31,1 млрд руб. США та Євросоюз запровадили санкції проти медіагрупи «Росія сьогодні», «РІА Новини», Russia Today, самої Симоньян та її колег.

Чоловік Симоньян, 59-річний пропагандист Тигран Кеосаян, дев’ять місяців перебуває в комі без покращень.