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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Карма наздогнала в тилу: під Петербургом ліквідували полковника ВКС Росії (фото, відео)

На днищі авто полковника закріпили вибухівку, яка здетонувала у момент, коли той виїжджав із двору.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Підірване авто з полковником російської армії

Підірване авто з полковником російської армії / © Supernova+

Доповнено додатковими матеріалами

У російському селищі Шушари під Санкт-Петербургом пролунав вибух у салоні автомобіля. Внаслідок спрацювання вибухівки загинув полковник армії РФ, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомили російські медіа, телеграм-канали і Слідчий комітет РФ.

Згідно з повідомленнями, через вибух у Шушарах загинув російський полковник, який, ймовірно, був головним штурманом 6-ї повітряної армії Військово-комічних сил і ППО. Член його родини, який перебував поруч під час вибуху, зазнав поранень.

Російські Z-воєнкори у своїх повідомленнях про загиблого використовують фразу про «вічний політ». Це може свідчити про те, що офіцер був пов’язаний з авіацією, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За попередніми даними Слідкому РФ, вибухівку закріпили на днищі автомобіля. Пристрій здетонував у момент, коли полковник виїжджав із двору.

«Ймовірно, російський льотчик підлетів під час вибуху. Вічно», — написав у Мережі український волонтер Сергій Стерненко.

Наразі перекритий рух Колпинським шосе.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо вбивства військового.

«Слідчі та криміналісти спільно з оперативними співробітниками проводять огляд місця події, призначається низка необхідних судових експертиз. З’ясовуються всі обставини події», — йдеться у заяві СК Росії.

Фото з місця підриву авто з російським полковником (6 фото)

підрив вибух авто Петербург полковник РФ_3 / © із соцмереж

© із соцмереж

підрив вибух авто Петербург полковник РФ_4 / © із соцмереж

© із соцмереж

підрив вибух авто Петербург полковник РФ_5 / © із соцмереж

© із соцмереж

підрив вибух авто Петербург полковник РФ_6 / © із соцмереж

© із соцмереж

підрив вибух авто Петербург полковник РФ_1 / © із соцмереж

© із соцмереж

підрив вибух авто Петербург полковник РФ_2 / © із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, у серпні в цьому ж районі на Колпінському шосе вибухнув кросовер Geely, у салоні якого перебували підполковник армії РФ та його дружина. Щойно водій завів машину та проїхав кілька метрів, усередині здетонувала саморобна вибухівка. Внаслідок вибуху обом людям у салоні відірвало ноги. Підполковник загинув на місці.

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