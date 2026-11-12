Карма наздогнала в тилу: під Петербургом ліквідували полковника ВКС Росії (фото, відео)

Підірване авто з полковником російської армії / © Supernova+

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У російському селищі Шушари під Санкт-Петербургом пролунав вибух у салоні автомобіля. Внаслідок спрацювання вибухівки загинув полковник армії РФ, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомили російські медіа, телеграм-канали і Слідчий комітет РФ.

Реклама

Згідно з повідомленнями, через вибух у Шушарах загинув російський полковник, який, ймовірно, був головним штурманом 6-ї повітряної армії Військово-комічних сил і ППО. Член його родини, який перебував поруч під час вибуху, зазнав поранень.

Реклама

Російські Z-воєнкори у своїх повідомленнях про загиблого використовують фразу про «вічний політ». Це може свідчити про те, що офіцер був пов’язаний з авіацією, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За попередніми даними Слідкому РФ, вибухівку закріпили на днищі автомобіля. Пристрій здетонував у момент, коли полковник виїжджав із двору.

«Ймовірно, російський льотчик підлетів під час вибуху. Вічно», — написав у Мережі український волонтер Сергій Стерненко.

Наразі перекритий рух Колпинським шосе.

Реклама

Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо вбивства військового.

«Слідчі та криміналісти спільно з оперативними співробітниками проводять огляд місця події, призначається низка необхідних судових експертиз. З’ясовуються всі обставини події», — йдеться у заяві СК Росії.

Фото з місця підриву авто з російським полковником (6 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Дата публікації 08:43, 12.11.26 Кількість переглядів 5 Під Петербургом підірвали авто з російським полковником

Нагадаємо, у серпні в цьому ж районі на Колпінському шосе вибухнув кросовер Geely, у салоні якого перебували підполковник армії РФ та його дружина. Щойно водій завів машину та проїхав кілька метрів, усередині здетонувала саморобна вибухівка. Внаслідок вибуху обом людям у салоні відірвало ноги. Підполковник загинув на місці.

Новини партнерів

Новини партнерів