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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1208
Час на прочитання
2 хв

“Карма” прилетіла: Росію накрили величезні пожежі, у вогні Липецьк, Петербург і не тільки (відео)

У кількох регіонах Росії спалахнули масштабні пожежі на промислових об’єктах, а Бєлгород та Анапа опинилися під ударами ракет і безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Липецьк 21 липня

Липецьк 21 липня / © ASTRA

У російському Липецьку на території виробничих об’єктів на вулиці Передельській сталося загоряння на відкритому майданчику.

Про це повідомив губернатор Липецької області, передає Telegram-канал ASTRA.

Площа пожежі становить близько 2,5 тисячі квадратних метрів.

«До місця події направлено додаткові сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів. Усі оперативні служби працюють на місці. Інформація про причини виникнення пожежі та постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Крім того, загорівся індустріальний парк під Санкт-Петербургом.

«Карма. Російські окупанти не так давно спалили в Сумах „Епіцентр“, який взагалі не мав жодного стосунку до воєнної справи. Чергову скриньку Пандори відкрито. Чергова ескалація в нікуди. Руснявим бізнесам приготуватися. Пост буде пророчим», — пише Telegram-канал Exilenova+.

Також під атакою дронів перебуває місто Анапа у Краснодарському краї. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

У Ленінградській області РФ спалахнула масштабна пожежа на виробництві полімерів, передає 5 канал. У Всеволожську загорілася складсько-виробнича будівля в індустріальному парку «Ладога». Вогонь охопив майже 6 тисяч квадратних метрів. Причинна загоряння нині не відома.

Сили оборони України б’ють ракетами по Бєлгороду, передає Telegram-канал Exilenova+. Місцеві пишуть що в частині міста пропала вода, ймовірно прильоти по енергетичній інфраструктурі. У місті пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня у Московській області повідомили про удари по логістичних об’єктах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1208
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