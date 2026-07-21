“Карма” прилетіла: Росію накрили величезні пожежі, у вогні Липецьк, Петербург і не тільки (відео)

Липецьк 21 липня / © ASTRA

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У російському Липецьку на території виробничих об’єктів на вулиці Передельській сталося загоряння на відкритому майданчику.

Про це повідомив губернатор Липецької області, передає Telegram-канал ASTRA.

Площа пожежі становить близько 2,5 тисячі квадратних метрів.

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«До місця події направлено додаткові сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів. Усі оперативні служби працюють на місці. Інформація про причини виникнення пожежі та постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Липецьк 21 липня / © із соцмереж

Дата публікації 07:33, 21.07.26 Кількість переглядів 21 У російському Липецьку після вибухів палає район ТЕЦ та металургійного комбінату

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«Карма. Російські окупанти не так давно спалили в Сумах „Епіцентр“, який взагалі не мав жодного стосунку до воєнної справи. Чергову скриньку Пандори відкрито. Чергова ескалація в нікуди. Руснявим бізнесам приготуватися. Пост буде пророчим», — пише Telegram-канал Exilenova+.

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