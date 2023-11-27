Карма?: сотні польських фур застрягли на кордоні з Німеччиною (відео)

За словами очевидців, німецькі митники ретельно перевіряють всі польські вантажівки.
На кордоні Німеччини з Польщею застрягли сотні польських вантажівок.
Відео черги опублікував у своїх соцмережах український перевізник Сергій Владі.
На кадрах видно величезну чергу з фур на трасі з Дрезден на Вроцлав. Він розповів про те, що німецька митниця ретельно перевіряє весь транспорт, що в'їжджає в країну.
"Перетнули кордон Німеччини з Польщею. Німецький ZOLL (Bundeszollverwaltung, митна служба ФРН. – Ред.) гальмує усі польські фури та легкові авто. Нас навіть не зупиняли. Одні польські фури стоять, німці всіх перевіряють. Мільйон питань, заповнити анкетки. Нехай відчують трохи принади", – сказав перевізник.
Український журналіст Віталій Глагола додав, що кожен польський автомобіль німці "ретельно перевіряють".
Німці вирішили помститися полякам за блокування кордону з Україною? На кордоні Німеччина – Польща німецька таможня зупинила рух всіх польских фур та кожного ретельно перевіряють.
"Інформація не має офіційного підтвердження. Перевірки можуть бути пов'язані з великим потоком мігрантів до Німеччини", – зазначив Глагола.
Користувачі вже іронізують про карму, мовляв німці вирішили провчити поляків за блокаду українського кордону.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".
Вчора, 26 листопада, стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.
Також повідомлялося, що польські страйкарі планують цілодобове блокування руху на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині".
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