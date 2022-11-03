Карма в дії: у Москві три вежі ділового центру залишилися без світла, людей евакуюють (відео)

У будинках спрацювала сигналізація, звідти терміново евакуювали людей.
У Москві три вежі багатофункціонального комплексу "Q-квартал" Москви-Сіті залишилися без електрики, проводиться евакуація людей, які там перебувають.
Про це пише російський телеграм-канал "Mash".
В IQ-кварталі розташована низка державних установ. Зокрема приміщення Казначейства РФ, Мінцифри, Міністерства промисловості та торгівлі, Мінекономрозвитку.
Зазначається, що у будинках спрацювала сигналізація, звідти терміново евакуювали людей. Не працює 5 ліфтів, у них застрягли 4 особи. Вони просять про медичну допомогу. Зокрема, люди застрягли у ліфті між 24 та 25 поверхами у будівлі Мінекономрозвитку Росії.
Іншим працівникам та відвідувачам комплексу доводилося спускатися вниз багато поверхів пішки. Поруч чергують машини "швидких" та МНС.
У будівлі досі залишається приблизно близько 100 осіб.
Нагадаємо, що у Москві у підземних паркінгах облаштовують бомбосховища.
Також повідомлялося, що на початку жовтня у Москві загорілась телевізійна вежа.
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