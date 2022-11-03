Карма в дії: у Москві три вежі ділового центру залишилися без світла, людей евакуюють (відео)

У Москві три вежі багатофункціонального комплексу "Q-квартал" Москви-Сіті залишилися без електрики, проводиться евакуація людей, які там перебувають.

Про це пише російський телеграм-канал "Mash".

В IQ-кварталі розташована низка державних установ. Зокрема приміщення Казначейства РФ, Мінцифри, Міністерства промисловості та торгівлі, Мінекономрозвитку.

Зазначається, що у будинках спрацювала сигналізація, звідти терміново евакуювали людей. Не працює 5 ліфтів, у них застрягли 4 особи. Вони просять про медичну допомогу. Зокрема, люди застрягли у ліфті між 24 та 25 поверхами у будівлі Мінекономрозвитку Росії.

Іншим працівникам та відвідувачам комплексу доводилося спускатися вниз багато поверхів пішки. Поруч чергують машини "швидких" та МНС.

У будівлі досі залишається приблизно близько 100 осіб.