Карма в дії: в російському Орську прорвало дамбу, місто затоплює, є загиблі (відео наслідків)

У Росії прорвало дамбу на річці Урал. Внаслідок цього сталося масштабне підтоплення. Влада РФ намагається організувати евакуацію тисяч росіян.

У російському місті Орськ прорвало дамбу на річці Урал. Вже відомо про двох загиблих росіян.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Напередодні на річці Урал різко піднявся рівень води, що призвело до підтоплення десятків будинків та пошкодження дамби у двох місцях. Адміністрація міста оголосила про введення режиму надзвичайної ситуації та попередила жителів про необхідність готуватися до евакуації.

Попри спроби російської влади засипати місця підтоплень, вода продовжила прибувати, і за кілька годин її рівень піднявся майже на півтора метра, досягнувши позначки 930 сантиметрів за норми в 700 см. Декілька вулиць затоплені повністю.

Російська влада почала евакуювати населення з міста. Повідомляється, що станом на ранок 6 квітня підтоплено близько 2000 будинків у 95 населених пунктах, евакуйовано понад 3 тисячі осіб.

Крім того, внаслідок прориву дамби вже є загиблі серед росіян. Один чоловік загинув, впавши з даху, а ще одне тіло було виявлено у дворі будинку на одній з вулиць. Російські рятувальники перевіряють інформацію про можливу третю жертву.

Влада Орська попереджає, що найближчим часом буде підтоплено весь житловий сектор. У місці затоплення вже відключили електроенергію.

У російському Орську прорвало дамбу: відео наслідків

Нагадаємо, внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами Каховське водосховище критично обміліло. Місцевість змінилася майже до невпізнання, перетворившись на пустку.

Сама ж зруйнована Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Внаслідок вчиненого росіянами теракту на ГЕС зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.

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