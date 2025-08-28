Кароль Навроцький заблокував закон для українців — що думають поляки

Польща / © Associated Press

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу громадянам України. Це рішення вже спричинило гучну політичну дискусію.

Проте, опитування SW Research, проведене на замовлення Onet, показує: більшість поляків – на боці глави держави.

Навроцький пояснив, що документ не містить ключової поправки: виплати “800+” мали б надаватися лише українцям, які працюють у Польщі. “Польща насамперед, поляки насамперед”, – заявив він, підкресливши, що чинні положення не гарантують соціальної справедливості.

Реклама

Позиція президента розділила політиків. “Право і справедливість” та “Конфедерація” підтримали вето, тоді як ліві та “Громадянська коаліція” розкритикували його.

Законопроєкт також стосувався продовження терміну дії тимчасових посвідок на проживання для близько мільйона українців, які прибули після початку повномасштабного вторгнення рф. За чинними правилами, вони можуть залишатися в Польщі лише до кінця вересня. Далі можуть виникнути проблеми з легальним працевлаштуванням.

Опитування SW Research:

59,8% поляків підтримали рішення президента,

25,4% висловилися проти,

14,7% не змогли відповісти.

Найбільше підтримують вето молоді поляки у віці 25–34 років (73,5%), а найменше – респонденти старше 50 років (50,1%). Також вищий рівень підтримки зафіксовано у невеликих містах (67,8%) порівняно з мегаполісами (55,5%).

Реклама

Аналітики зазначають, що це вето може стати переломним моментом не лише у відносинах з Україною, а й у внутрішній політиці Польщі, зокрема у дебатах про міграцію та соціальну підтримку.

Що відомо про вето президента Польщі

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про допомогу українським біженцям. Це рішення фактично заблокувало продовження тимчасового захисту для українців та викликало хвилю політичних суперечок у країні.

Зокрема, лідер ультраправої партії “Конфедерація” Славомір Менцен заявив, що Україна має самостійно фінансувати систему Starlink, якщо вона їй потрібна. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський різко відреагував на такі слова.

Крім того, віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента, наголосивши, що цим кроком “радіють у РФ” і що воно фактично грає на користь російському імперіалізму. Речник глави держави Рафал Лешкевич назвав заяву Гавковського “істеричною” та порадив йому “охолодити емоції”.

Реклама

Також раніше з’являлася інформація, що Польща може заблокувати вступ України до ЄС. У Варшаві заявили, що перспектива членства Києва залежатиме від офіційного визнання трагічних подій на Волині 1943–44 років як геноциду поляків.