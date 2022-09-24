"Карта вже побита": Піонтковський розповів, чим Захід пригрозив Путіну за використання ядерної зброї

Захід пригрозив кремлівському диктатову Володимиру Путіну завдати нищівний удар по РФ у разі використання ним ядерної зброї.

Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ядерний шантаж Путін успішно застосовував 15 років. Завдяки цьому Україна і Грузія не була прийнята в НАТО в 2008 році і після. Через це не було жодної реакції на війну в Грузії, анексію Криму і так далі. І недвозначно Путіну було заявлено на всіх рівнях, окрім особисто Байдена. Але от Байден попросив поставити йому питання. Путіну відповіли, що через використання ядерної зброї Захід не капітулює, а навпаки буде готовий також використати тактичну ядерну зброю й інші засоби і завдасть нищівний удар по Росії і в тому числі по Путіну. Простіше кажучи, йому сказали, що його вб'ють – в тому випадку, якщо він використає ядерну зброю. Особисто його вб'ють. Тому ця карта вже побита", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, що Піонтковський заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїми останніми рішеннями розізлив російське суспільство.