"Картаполов – ідіот": у Росії здійнявся галас через новий закон про повістки

Депутат Держдуми Андрій Картаполов напередодні повідомив, що повістки надсилатимуть через особистий кабінет військовозобов'язаного на "Держпослугах".

Росіяни незадоволені створенням єдиного реєстру військовозобов'язаних громадян. Тепер в РФ повістки розсилатимуть в тому числі через електронний сервіс "Держпослуги". Як повідомив депутат Держдуми Андрій Картаполов повістки вважатимуться отриманими від моменту розміщення особистому кабінеті. Щодо ухилянтів, то їм заборонять залишати країну.

Пропагандистські Telegram-канали поповнилися новими дописами обурених росіян.

Потенційні мобілізовані висловилися щодо відповідних поправок до закону 11 квітня у третьому читанні, що схвалила Держдума РФ. Росіяни називають закон "рабством" та називають депутата Картаполова "ідіотом".

Додамо, що один з нових способів оповіщення призовників, крім порталу "Держпослуги" та Багатофункціональних центрів (МФЦ), також вказані листи на замовлення.

Росіяни в Мережі вже відповіли Картаполову, що особистий кабінет мало хто перевіряє на регулярній основі, крім того, він часто висне.

Що говорять обурені росіяни

"Клоуни, я навіть туди не заходжу",

"А якщо у мене кнопковий телефон?"

"Картаполов – ідіот"...

"Усе, тепер точно не викрутитися",

"Підготовка до другої хвилі мобілізації, треба думати",

''Кріпосне право?''

Також нагадаємо, що тепер росіян зможуть мобілізувати навіть без їхнього візиту до військкомату. Як-то кажуть, "заберемо в армію навіть якщо ви в тайзі".

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