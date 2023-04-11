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"Картаполов – ідіот": у Росії здійнявся галас через новий закон про повістки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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842
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"Картаполов – ідіот": у Росії здійнявся галас через новий закон про повістки

Фото: Associated Press

Депутат Держдуми Андрій Картаполов напередодні повідомив, що повістки надсилатимуть через особистий кабінет військовозобов'язаного на "Держпослугах".

Росіяни незадоволені створенням єдиного реєстру військовозобов'язаних громадян. Тепер в РФ повістки розсилатимуть в тому числі через електронний сервіс "Держпослуги". Як повідомив депутат Держдуми Андрій Картаполов повістки вважатимуться отриманими від моменту розміщення особистому кабінеті. Щодо ухилянтів, то їм заборонять залишати країну.

Пропагандистські Telegram-канали поповнилися новими дописами обурених росіян.

Потенційні мобілізовані висловилися щодо відповідних поправок до закону 11 квітня у третьому читанні, що схвалила Держдума РФ. Росіяни називають закон "рабством" та називають депутата Картаполова "ідіотом".

Додамо, що один з нових способів оповіщення призовників, крім порталу "Держпослуги" та Багатофункціональних центрів (МФЦ), також вказані листи на замовлення.

Росіяни в Мережі вже відповіли Картаполову, що особистий кабінет мало хто перевіряє на регулярній основі, крім того, він часто висне.

Що говорять обурені росіяни

  • "Клоуни, я навіть туди не заходжу",
  • "А якщо у мене кнопковий телефон?"
  • "Картаполов – ідіот"...
  • "Усе, тепер точно не викрутитися",
  • "Підготовка до другої хвилі мобілізації, треба думати",
  • ''Кріпосне право?''

Також нагадаємо, що тепер росіян зможуть мобілізувати навіть без їхнього візиту до військкомату. Як-то кажуть, "заберемо в армію навіть якщо ви в тайзі".

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Дата публікації
Перегляди
842
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