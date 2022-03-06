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Картки РФ прийматимуть 7 країн: росіянам радять переходити на платіжну систему Китаю

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Картки РФ прийматимуть 7 країн: росіянам радять переходити на платіжну систему Китаю

UnionPay International / Facebook

Російські картки місцевої системи "Мир" прийматимуть Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Після того, як Visa і MasterCard призупинять свою роботу в РФ, картки місцевої системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах.

Про це повідомляє Банк Росії.

Центробанк РФ нагадав росіянам, що всі картки міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати лише на території країни-агресорки. При цьому транскордонні операції з карт VISA і MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

У разі виїзду за кордон росіянам рекомендують брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогоднішній день це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також самопроголошені "Південна Осетія" та "Абхазія" (території Грузії — Ред.).

Крім того, громадянам РФ для зняття готівки за кордоном пропонують оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Зазначимо, що UnionPay – національна платіжна система Китаю. Карти цієї системи приймають у 162 країнах світу.

Нагадаємо, що росіянам за кордоном радять терміново знімати готівку через відключення від Visa та Mastercard.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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