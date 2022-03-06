Картки РФ прийматимуть 7 країн: росіянам радять переходити на платіжну систему Китаю

Російські картки місцевої системи "Мир" прийматимуть Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.
Після того, як Visa і MasterCard призупинять свою роботу в РФ, картки місцевої системи "Мир" прийматимуть лише у 7 країнах.
Про це повідомляє Банк Росії.
Центробанк РФ нагадав росіянам, що всі картки міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати лише на території країни-агресорки. При цьому транскордонні операції з карт VISA і MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.
У разі виїзду за кордон росіянам рекомендують брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогоднішній день це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також самопроголошені "Південна Осетія" та "Абхазія" (території Грузії — Ред.).
Крім того, громадянам РФ для зняття готівки за кордоном пропонують оформити кобейджингову картку "Мир"-UnionPay. Зазначимо, що UnionPay – національна платіжна система Китаю. Карти цієї системи приймають у 162 країнах світу.
Нагадаємо, що росіянам за кордоном радять терміново знімати готівку через відключення від Visa та Mastercard.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин – 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ — 42,
- кошти ППО – 11,
- літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки — 374,
- легкі швидкісні катери — 2,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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