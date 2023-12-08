Картину Рембрандта, яку приписували його учневі, продали за 13,8 мільйона доларів

Картину, яку лише два роки тому оцінили в 15 тисяч доларів, продали за майже 14 мільйонів доларів на аукціоні Sothebyʼs. З'ясувалося, що робота "Поклоніння королів", яку раніше помилково приписували учню Рембрандта, написав сам Рембрандт.

Про це повідомляє CNN.

Створена наприкінці 1620-х років картина "Поклоніння королів" зображає зустріч трьох волхвів із немовлям Ісусом. Найдавніша згадка про полотно належить колекціонеру Коcтянтину Рансту і датується 1714 роком.

1960 року німецький історик мистецтва Курт Баух, якому "Поклоніння королів" було відоме тільки за чорно-білою фотографією, заявив, що картину написав хтось з учнів художника, а не він особисто. Відтоді її не приписували пензлю відомого нідерландського художника.

Два роки тому картину виставив на торгах в Амстердамі аукціонний дім Christieʼs — саме тоді її оцінили в 15 тисяч доларів. Однак анонімний покупець під час торгів купив її за 908 тисяч доларів, а згодом передав "Поклоніння королів" аукціонному дому Sothebyʼs.

Sothebyʼs ретельно вивчив картину і встановив, що картину написав сам Рембрандт, а не хтось з учнів його школи. Аукціонний дім вважає, що художник створив полотно на початку своєї карʼєри.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

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