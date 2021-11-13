Картину Ван Гога, яку не показували публічно понад століття, продали за рекордну ціну

Хто придбав полотно - невідомо.

Картина "Копиці пшениці" голландського художника Ван Гога була продана на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за рекордні 31 млн євро ($35,9 млн), ставши самою дорогою аквареллю майстра.

За інформацією Christie's, роботу 1888 року було придбано невідомим покупцем за ціною, що набагато перевищує її передпродажну оцінку в $20–$30 млн. Востаннє акварель виставлялася 1905 року в Амстердамі.

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Полотно зображує сільське господарство в Арлі (Франція), де Ван Гог прожив понад рік у 1880-х. На картині намальовані селяни, які збирають пшеницю на провансальському дворі, з високими копицями золотого сіна та будинками на тлі яскраво-синього неба.

Картина стала найдорожчою аквареллю Ван Гога, що колись виставлялася на аукціоні. Однак це далеко не найдорожча картина Ван Гога з коли-небудь проданих.

Його "Портрет доктора Гаше" (1890) був проданий 1990 року за $81,5 млн, а картина Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès ("Дерев'яні хатини серед оливкових дерев і кипарисів") пішла за 71 млн євро ($81 млн) на тому ж аукціоні Christie's, що і "Копиці пшениці".

Нагадаємо, полотно Вінсента Ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі", яке понад 100 років перебувало в приватній колекції, вперше показали публіці від моменту його написання у 1887 році. Картина є частиною рідкісної серії, в якій художник зобразив вітряк Мулен де ла Галетт, розташований у верхній частині району Монмартр.

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