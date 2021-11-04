Картоплю-рекордсменку виростила пара із Нової Зеландії

Вона побила попередній рекорд більшою вагою, аж на три кілограмів

На городі у подружжя з Нової Зеландії вродив картопляний гігант. Він важить майже вісім кілограмів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Колін і Донна викопали картоплину ще наприкінці літа і досі не можуть із нею розстатися. Корнеплоду навіть дали ім’я - Даг, і пишаються, що він аж на три кілограми важчий за картоплю-рекордсменку з Книги рекордів Гінесса.

Жодних спеціальних садівничих порад, як виростити такого гіганта, Колін і Донна не дають, усе добриво у них з-під власної ж корівки. Цілком можливо, що картопля такого розміру росла в землі не один рік.

Щойно рекорд зафіксують, подружжя хоче пустити Дага на горілку.

Новини світу: на городі у подружжя з Нової Зеландії вродила картопля вагою майже вісім кілограмів

Читайте також:

Кетодієта: що можна їсти і наскільки вона ефективна

В Україні здорожчали овочі борщового набору: у скільки обійдеться страва

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання