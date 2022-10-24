"Каспаров грає у шахи майже так само, як мій iPhone, але він ідіот": Маск відповів на критику свого "мирного плану"

"Вартість величезна, але Україна оплачує цю ціну. Тож чому люди сидять у комфорті своїх особняків у Кремнієвій долині й розповідають Україні, як вести свої власні справи", - саме так російський шахіст прокоментував роздуми підприємця щодо війни Росії проти України.

Ілон Маск назвав ідіотом і йолопом шахіста Гарі Каспарова, який раніше сказав, що "мирний план щодо домовленості Росії з Україною" мільярдера - це "моральний ідіотизм і геополітична сліпота".

Критику Каспаров висловив в інтерв'ю CNBC, а відповів шахісту глава Tesla у своєму Twitter.

"Хоча Каспаров справді грає в шахи майже так само добре, як мій iPhone, в іншому він ідіот. У мене немає ні будинку, ні особливо особняка, йолоп", - написав Маск.

While it’s true that Kasparov is almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022

Раніше російський шахіст і політик Гаррі Каспаров заявив, що американський бізнесмен пропускав уроки з історії, якщо він запропонував мирно закінчити конфлікт з Росією.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск запевнив, що компанія SpaceX не відключить термінали Starlink в Україні навіть якщо Пентагон відмовиться надавати фінансування.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував Маску в соціальній мережі. Він підкреслив, що така підтримка Україні під час війни надзвичайно важлива.

"Попри усі розмови про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні вам!" - відповів Федоров.

Раніше Маск заявив, що його компанія SpaceX відкликала звернення до Пентагону щодо оплати роботи Starlink в Україні. У вересні компанія американського підприємця звернулася туди з проханням взяти на себе фінансування супутникового зв'язку.

Читайте також: