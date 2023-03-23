Кастинг уже триває: у ГУР розповіли, як "вежі Кремля" активно шукають Путіну заміну

Російський бізнес і провладні еліти намагаються гарантувати собі безпеку після повалення і зміни режиму в Росії.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, так звані "вежі Кремля" активно шукають заміну диктаторові.

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, інформує FREEДОМ.

Зовнішні прояви операції "наступник"

“І саме тому ми бачимо й ознаки публічних сварок, зокрема аж до ненормативної лексики, коли Пригожин останніми словами обзиває Шойгу та інших російських воєначальників. І військкорів, які часто від рук відбилися, і Гіркін, який собі дозволяє вже так званого царя безпосередньо критикувати і обзивати останніми словами. Це зовнішні прояви”, — сказав він.

Внутрішні прояви

За інформацією розвідки, багато представників російського бізнесу, провладні еліти намагаються контактвати з "третіми сторонами", щоб гарантувати собі безпеку після повалення і зміни режиму в Росії.

"І розуміють, що це неминуче. У геополітичному плані Росія програла й ослабла, і більше ніколи не претендуватиме на роль супердержави, наддержави. І зокрема, це прекрасно розуміють скрізь — і на Заході, і на Сході. І навіть, безумовно, і в Китаї, який і свій зиск від Росії, що слабшає, також отримує. Тому це розуміють усі. І такі контакти відбуваються останнім часом досить активно", — каже Юсов.

"Кастинг" на роль Путіна

За його словами, в РФ вже триває "кастинг" на роль лідера після Путіна.

"Цей кастинг уже йде не від Путіна безпосередньо. Зокрема, після видачі ордера на арешт активно шукають заміну, але таку компромісну, яка могла б зберегти й майно, і свободу все-таки для чинних представників режиму. Думаю, що так зрештою не вийде", — підсумував він.

Хто буде наступником Путіна

Раніше російський опозиційний політолог Аббас Галлямов заявив, що кремлівські еліти панічно шукають варіанти, кого обрати наступником Путіна.

Колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм припустив, що наступником Путіна стане власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Натомість керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв розповідав, що спочатку кремлівські еліти розглядали кандидатуру нинішнього прем'єра РФ Михайла Мішустіна. Проте не виключено, що новим очільником Росії може стати опозиціонер Навальний.

Політичний аналітик Валерій Соловей заявляв, що Путін раніше збирався передати владу синові голови Радбезу Миколи Патрушева Дмитру, який зараз займає посаду міністра сільського господарства