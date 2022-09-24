Кат Маріуполя і "улюбленець Путіна": Шойгу отримав нового заступника

У Росія звільнили заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова. На його посаду прийшов "улюбленець Путіна" Михайла Мізінцев, який керував облогою Маріуполя.

Дмитро Булгаков відповідав за тил військ РФ. Тепер його обов’язки виконуватиме новий заступник Шойгу - Михайло Мізінцев.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинця", - йдеться в повідомленні.

Тим часом екс-заступника Шойгу перевели "на іншу роботу", але на яку саме у росЗМІ не кажуть.

Наразі відомо, що генерал-полковникові Михайлові Мізінцеву 60 років, він уродженець Вологодської області. Раніше він очолював операцію в Сирії, а також стоїть за знищенням Маріуполя. Зокрема, він віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми. В російських засобах масової пропаганди Мізінцева називають "улюбленцем Путіна".

Нагадаємо, останніми тижнями російський диктатор Володимир Путін сам взявся планувати війну в Україні, зокрема відхилив прохання своїх командувачів відступити з Херсону. Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберегти техніку та врятувати життя солдатів. Однак такі дії призвели до напруженості між самим Путіним та вищим військовим керівництвом РФ.

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