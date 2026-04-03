Катаклізми неминучі: вчені попередили про кліматичні зміни, яких ніхто не очікував

Вчені попереджають про наслідки навіть помірного глобального потепління

Нове дослідження спростовує міф про те, що обмеження глобального потепління до 2 градусів за Цельсієм гарантує нам безпеку. Катастрофічні погодні явища можуть стати набагато частішими, ніж вважалося раніше.

Про такі невтішні висновки кліматологів пише Live Science.

Команда дослідників з Німеччини вирішила не виводити «середнє арифметичне» з 50 наявних кліматичних моделей, як це зазвичай роблять. Натомість вони проаналізували кожну з них окремо, щоб побачити найгірші можливі сценарії для нашої планети.

Загроза для міст та сільського господарства

Вчені виявили, що в густонаселених районах кількість опадів може зрости до 15%. Це неминуче призведе до руйнівних повеней у великих містах через обмежену пропускну здатність дренажних систем.

Ще гірша ситуація з основними сільськогосподарськими регіонами, які годують світ. Кожна четверта кліматична модель показує, що посухи при «помірному» потеплінні будуть такими ж суворими, як і при катастрофічному нагріванні на 4 градуси.

Найбільше від нестачі води можуть постраждати Індійський субконтинент, Східна Азія, південний схід Південної Америки, Кавказ та центральна частина Північної Америки.

Лісові пожежі стануть нормою

Для лісових масивів прогнози також невтішні. Існує висока ймовірність того, що погодні умови, які провокують масштабні пожежі, стануть набагато інтенсивнішими.

Найбільше ризикують згоріти ліси Канади, Центральної Африки, північного сходу Південної Америки та північно-східної Європи. Вчені наголошують, що ці ліси є критично важливими поглиначами вуглецю, які й так сильно постраждали за останні десятиліття.

Автори дослідження закликають світ готуватися до найгірших сценаріїв уже зараз. Вони підкреслюють, що орієнтація лише на усереднені показники створює небезпечне «хибне відчуття безпеки» та заважає розробці ефективних планів порятунку.

