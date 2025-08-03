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Катамаран у повітрі, автобус у річці: що відбувається на півдні Росії
У Краснодарському краї РФ вирує негода: смерчі, селеві потоки, повінь. Перекинувся автобус, туристів евакуюють, дороги перекрито.
Після серії природних катаклізмів на Камчатці, зокрема землетрусу й цунамі, сильна негода охопила Краснодарський край РФ. У регіоні зафіксовано паводки, смерчі, підтоплення населених пунктів і проблеми з транспортом.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У селищі Агой, що в Туапсинському районі, смерч вийшов на берег, пошкодив пляжну інфраструктуру та зніс катамаран, який упав на людей. За попередніми даними, інформації про жертв не надходило.
Через погіршення погодних умов з дитячих таборів у районі розпочалася евакуація, про що заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
У Лермонтовому зливи спричинили підйом рівня води в гірських річках. Внаслідок сходження селевих потоків було знесено міст, залишивши кілька сотень людей відрізаними від транспортного сполучення. У районі річки Дефань підтоплено щонайменше три населені пункти. Туристів евакуювали човнами.
Також повідомляється про аварію на тлі негоди — у Туапсинському районі перекинувся автобус із 25 пасажирами. Усі були евакуйовані.
Синоптики попереджають про подальше погіршення ситуації — очікуються зливи, грози, град і сильний вітер із поривами до 25 м/с. У прибережній зоні зберігається загроза нових смерчів.
Через селеві потоки частково перекрито трасу М-4 “Дон” у напрямку Джубги, також пошкоджено кілька доріг у регіоні.
Нагадаємо, 30 липня на Камчатці стався потужний землетрус магнітудою 8,8. Він викликав цунамі. Для Японії, Китаю, Філіппін та інших країн оголошено попередження.
Поштовхи були зафіксовані на глибині 18 км в акваторії Тихого океану — за 126 км від Петропавловська-Камчатського.