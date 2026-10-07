"Катання" українців на черепахах закінчилися вироком: як в Омані покарали туристів

Українці Ольга та Вадим верхи на черепахах в Омані / © скриншот з відео

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Двох громадян України оштрафували та засудили до ув’язнення в Омані за знущання з черепах. Свої незаконні розваги туристи зняли на камеру та виклали у соцмережі, чим порушили місцеві закони.

Про це повідомляє Times of Oman.

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Суд першої інстанції в Сурі (кримінальна колегія) визнав українців Вадима та Олену винними у турбуванні морських черепах під час гніздування на території заповідника Рас-ель-Хадд. Також суд визнав їх винними у публікації контенту, який розцінили як такий, що завдає шкоди громадському порядку.

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Як встановило слідство, Вадим та Олена під час перебування в заповіднику наближалися до великих черепах, торкалися їх і залазили їм на спини. Крім того, туристи брали до рук менших черепах, які пересувалися пляжами.

Покарання для українців за знущання з черепах

За порушення законодавства про охорону дикої природи кожного з українців оштрафували на 100 оманських ріалів. Окрім цього, суд призначив їм по одному місяцю ув’язнення за використання інформаційних технологій для створення та поширення контенту, що завдає шкоди громадському порядку.

Під час розслідування з’ясувалося, що обвинувачені записували свої дії на відео, після чого опублікували запис в Instagram-акаунті Вадима.

Суд об’єднав призначені покарання, однак призупинив виконання тюремного вироку. Також суд зобов’язав оприлюднити рішення. Після завершення розслідування обвинувачених передали до компетентного суду.

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Українці Ольга та Вадим верхи на черепахах в Омані / © скриншот з відео

На рішення суду щодо українців відреагував італійський природоохоронний та науково-популярний проєкт Biologicamente. На своїй сторінці у Facebook автори розкритикували призначене покарання.

«Двоє туристів заплатять по 100 оманських ріалів кожен (231,94 євро). Крім того, їх засудили до одного місяця ув’язнення, однак… наразі виконання цього покарання призупинено. Ось і все. Сума справді смішна, я знаю. Ба більше, на мою думку, це потенційно може надсилати шкідливий сигнал: "А, ну добре, тобто якщо я сяду на морську черепаху і буду знущатися з неї, то ризикую лише втратити близько 200 євро і, можливо, отримати місяць ув’язнення? Та й байдуже!"» — йдеться в заяві.

У Biologicamente вважають, що такий розмір штрафу не може бути достатнім стримувальним заходом. На їхню думку, подібне покарання може применшувати серйозність наслідків такої поведінки та створювати ризик її наслідування іншими людьми.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Омані розгорівся скандал через українських туристів, які заради фото сіли на рідкісну морську черепаху під час відкладання яйця та чіпали черепашенят. Природоохоронці та зоозахисники різко засудили такі дії. Оманське управління з охорони довкілля заявило про вжиття юридичних заходів проти порушників у заповіднику Рас-ель-Хадд, а в соцмережах поширювалася інформація про їхнє можливе затримання в аеропорту. Згодом чоловік опублікував відео з вибаченнями, визнавши свою помилку.

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