Катапультувало на 12 метрів у небо: чоловік вижив під час шторму, який вбив понад 100 людей

Внаслідок негоди в Індії загинуло понад 100 людей / © Associated Press

В Індії, у штаті Уттар-Прадеш шалений шторм ледь не коштував життя місцевому жителю Нанхе Мії. Чоловіка буквально катапультувало в небо після того, як ураганний вітер зірвав дах, який він відчайдушно намагався втримати.

Про цей неймовірний інцидент, що стався в селі Баміяна поблизу місцевого поліцейського відділку, повідомляє MSN.

Політ на металевому даху та порятунок

Як зазначається у повідомленнях, які набули розголосу в соціальних мережах, Нанхе Мія намагався втримати бляшаний дах під час раптової бурі. Коли потужний порив вітру раптово зніс конструкцію, чоловік, який вхопився за прив’язану до даху мотузку, злетів у повітря, після чого звалився на землю.

Спілкуючись із журналістами вже з лікарняного ліжка, Мія розповів подробиці свого польоту: «Це було на висоті близько 9-12 метрів. Я навіть не знаю, де саме впав. Відлетів щонайменше на 15 метрів».

За словами потерпілого, він міцно стискав мотузку, сподіваючись, що вона допоможе йому втриматися на землі, але трос не витримав шаленого натиску стихії. Попри жахливе падіння, чоловік дивом вижив, проте зазнав серйозних травм і був госпіталізований.

Смертельні наслідки шторму в Уттар-Прадеш

Цей випадок стався на тлі масштабного природного лиха. Жорстокий шторм із проливним дощем та градом пронісся найгустонаселенішим штатом Індії, сіючи смерть і руйнування.

За даними влади, стихія травмувала щонайменше 59 осіб, зруйнувала 87 будинків та вбила понад сотню голів свійської худоби. Представник офісу комісара з питань допомоги штату Хрішікеш Бхаскар Яшод підтвердив, що щонайменше 104 людини загинули у понад десятку районів. Найбільше від удару стихії постраждав округ навколо індуїстського паломницького міста Праяградж. Більшість людей загинули через повалені дерева та обвалення стін будинків.

Паніка та ліквідація руйнувань

Місцеві жителі описують апокаліптичні сцени. За словами очевидців з індустріального містечка Обра, небо почорніло на пів години, а шквальний вітер піднімав у повітря рекламні щити та густий вугільний пил, розкидаючи їх навкруги. Повалені з корінням дерева розчавили автомобілі, а придорожні торгові кіоски були повністю знесені стихією.

Головний міністр штату Йогі Адітьянатх уже доручив місцевим чиновникам негайно надати допомогу всім, хто вижив, та забезпечити виплату фінансових компенсацій родинам постраждалих протягом 24 годин. Наразі в усіх уражених районах розгорнуто роботу екстрених служб, які розбирають завали та намагаються відновити пошкоджену інфраструктуру й лінії електропередач.

