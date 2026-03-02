Катар вичерпує запаси ракет Patriot: як це вплине на Україну

Катар після іранського удару, неділя, 1 березня 2026 року / © Associated Press

Катару вистачить ракет-перехоплювачів ППО приблизно на 4 дні відбиття атак Ірану.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними агентства, запасів ракет-перехоплювачів Patriot Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.

Це може посилити навантаження і на американські склади, які вже задіяні для забезпечення союзників. Перерозподіл ракет може вплинути й на графіки постачань зброї, включно з підтримкою України.

Тим часом ОАЕ звернулися до своїх союзників з проханням про допомогу у сфері протиповітряної оборони середньої дальності, водночас Катар попросив про допомогу у протидії атакам дронів, які стали більшою загрозою, ніж балістичні ракети.

За даними джерел видання, Об’єднані Арабські Емірати та Катар приватно лобіюють союзників, щоб ті допомогли їм переконати президента Дональда Трампа вжити заходів для скорочення тривалості військових операцій США проти Ірану.

Ці країни прагнуть створити широку коаліцію для швидкого й дипломатичного припинення конфлікту, щоб запобігти регіональній ескалації та тривалому ціновому шоку на енергоносії.

Попереджається, що якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться серйозно порушеними до середини цього тижня, можна очікувати більш значної реакції ринку на ціни на природний газ.

Зауважимо, що інше видання — The Wall Street Journal — повідомляло, що США та Ізраїль прискорюють операцію проти Ірану, бо бояться зіткнутися з нестачею боєприпасів до систем ППО.

Раніше Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg заявив, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.

У розмові з українськими журналістами Зеленський уточнив, що не проти запропонувати допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.

Також ми писали, чим конфлікт на Близькому Сході вигідний Росії та які є загрози для України.