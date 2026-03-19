Катар висилає іранських дипломатів після ракетного удару: атаковано ключове газове місто

Після ракетної атаки на стратегічне промислове місто Рас-Лаффан Катар різко загострив відносини з Іраном і оголосив про висилку іранських дипломатів.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Удар по Катару

Удар по Катару / © Associated Press

Конфлікт на Близькому Сході продовжує виходити за межі Ірану та Ізраїлю. Катар офіційно оголосив про висилку іранських дипломатів після ракетної атаки на одне з найважливіших енергетичних міст країни — Рас-Лаффан.

Про це пише The Guardian.

Саме тут розташована ключова інфраструктура з виробництва та експорту скрапленого природного газу, що робить місто критично важливим не лише для Катару, а й для світового енергоринку.

За даними міжнародних ЗМІ, ракети були спрямовані в район промислових об’єктів. Частину з них вдалося перехопити, однак сам факт атаки по стратегічному центру став безпрецедентним викликом для регіону.

У Досі заявили, що дії Ірану є прямою загрозою національній безпеці, і ухвалили рішення негайно скоротити дипломатичну присутність Тегерана.

Цей крок свідчить про різке загострення ситуації в Перській затоці. Якщо раніше бойові дії концентрувалися переважно навколо Ірану та Ізраїлю, то тепер під ударом опинилися країни, які відіграють ключову роль у глобальній енергетиці.

На тлі цього зростають побоювання щодо можливого порушення поставок газу та нової хвилі енергетичної кризи у світі.

Атака на Рас-Лаффан і дипломатичний конфлікт між Катаром та Іраном можуть стати точкою, після якої війна остаточно переросте у масштабне регіональне протистояння.

Нагадаємо, що світ може очікувати світова газова криза: Катар оголосив форс-мажор і повністю зупинив виробництво СПГ через атаки Ірану

Державна енергетична компанія QatarEnergy офіційно оголосила про форс-мажор і повну зупинку виробництва скрапленого природного газу через атаки іранських безпілотників, що вже спричинило паніку на світових ринках.

