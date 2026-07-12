Катар закликав зупинити судноплавство через ракетні удари Ірану: є поранені

Іран завдав ударів по крахнам Близького Сходу / © Associated Press

Реклама

У неділю, 12 липня, влада Катару офіційно закликала всіх власників суден тимчасово призупинити навігацію та морську діяльність заради громадської безпеки після атаки іранських балістичних ракет. Внаслідок цього обстрілу щонайменше троє людей отримали поранення від падіння уламків та були госпіталізовані.

Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Центральне командування американських військових заявило, що вразило понад 140 іранських цілей після чергової атаки Ісламської республіки на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Реклама

Вранці неділі, 12 липня, у помсту Іран завдав ударів по військових об’єктах США в Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Катарі та Омані.

Відповідальність Ірану та право Катару на відповідь

Міністерство закордонних справ Катару рішуче засудило іранські удари по країні, де на авіабазі Аль-Удейд розташований великий контингент американських військових. Катарська влада заявила, що залишає за собою повне право на відповідну реакцію щодо цих агресивних дій.

У відомстві наголосили, що продовження подібних нападів є вкрай небезпечною ескалацією. Катар поклав на Ісламську Республіку Іран повну юридичну відповідальність за всі можливі наслідки цих обстрілів. За словами дипломатів, такі дії Тегерана грубо порушують міжнародне право та суверенітет їхньої держави.

Нове загострення на Близькому Сході — останні новини

На тлі цих подій Збройні сили США розпочали третю від початку тижня серію ударів по об’єктах на території Ірану. За даними Центрального командування ЗС США, ця військова операція стала прямою відповіддю на напад підрозділів Корпусу вартових ісламської революції на кіпрський цивільний контейнеровоз GFS Galaxy в Ормузькій протоці.

Реклама

Внаслідок тієї іранської атаки один член екіпажу зник безвісти, а саме судно зазнало значних пошкоджень машинної зали та не може продовжувати рух. Американське командування та міністр оборони Піт Гегсет наголосили, що наказ Дональда Трампа спрямований на захист свободи навігації та неодмінно змусить Тегеран заплатити за свої дії.

У відповідь на ескалацію іранський Корпус вартових ісламської революції оголосив про повне закриття Ормузької протоки на невизначений термін. Іранські військові заявили, що вже уразили та зупинили одне із суден, яке нібито ігнорувало попередження та рухалося несанкціонованим маршрутом, створивши загрозу безпеці.

У КВІР підкреслили, що жодне судно не зможе пройти через протоку до особливого розпорядження та повного припинення втручання з боку США. Іран пригрозив Сполученим Штатам жорсткою відповіддю у разі нових актів агресії. Тегеран також попередив про можливі удари по американських військових базах, які розташовані у цьому регіоні.

Зі свого боку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп категорично оголосив про негайне завершення режиму припинення вогню на Близькому Сході. Білий дім формально пішов назустріч Ісламській Республіці щодо продовження двосторонніх консультацій, але одночасно зняв будь-які обмеження на ведення бойових дій.

Реклама

Американський лідер підтвердив, що Вашингтон відповів згодою на офіційне прохання Тегерана не зупиняти дипломатичні контакти. Проте Трамп недвозначно попередив іранську сторону, що перемир’я остаточно завершено. Наразі Сполучені Штати активно готуються до масштабного обміну ударами з противником.

Новини партнерів