Катастрофа азербайджанського літака, що летів до Грозного: як відреагує президент Алієв — експерт

У середу, 25 грудня, президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у неформальному саміті глав держав СНД у Санкт-Петербурзі через інцидент з пасажирським літаком “Азербайджанських авіаліній”, який не зміг приземлитися у столиці Чечні та впав у Казахстані. Ще під час польоту Алієв отримав інформацію про авіакатастрофу, в якій загинуло 38 людей, і повернувся до Баку, де створив комісію із розслідування інциденту.

Військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько припустив, що азербайджанський президент дозволить не приховувати справжню причину катастрофи, який, найімовірніше, стався через роботу російської ППО над столицею Чечні — Грозним.

Він нагадав, що коли борт підлітав до Грозного, його перенаправили до Махачкали через “погіршення погоди”, але в Махачкалі теж виявився “туман”, тож літак відправили до Актау у Казахстані. У процесі цього перельоту він нібито зіткнувся з птахами, отримав ушкодження та під час заходу на посадку розбився.

“Відстань від Махачкали до Баку лише на 30 км більша, ніж до Актау. У Мережі вже повно питань: навіщо летіти через море на регіональний аеродром в іншу країну, якщо можна було повернутися до сучасного аеропорту Баку, де весь сервіс, у т.ч. – реагування на інциденти, якісно на іншому рівні?” - задає запитання Олексій Копитько.

На його думку, такі маневри були зумовлені бажанням приховати справжню причину інциденту — обстріл російськими засобами ППО.

“Літак намагалися відправити до Махачкали, а потім до Актау подалі від зайвих очей. І якби він сів нормально, все вдалося б зам'яти. У Баку навіть у разі успішної посадки приховати обстріл літака російською ППО було б набагато складніше, напевно, сталися б витоки”, - вважає він.

Непрямим підтвердженням версії з обстрілом ППО експерт називає те, що Azerbaijan Airlines припиняє рейси з Баку до Грозного та Махачкали до завершення розслідування причин аварії літака. Таке рішення не може бути пов’язане із “поганою погодою” і “птахами”, які врізаються в літаки.

Окрім того Копитько звернув увагу на те, що лояльне до влади азербайджанське видання “Хаккин.аз” вже розмістило відео із салону літака, в якому йдеться про пошкодження від осколків і жінку, яка отримала поранення в ногу.

“Тепер все залежить від того, як сприйме інцидент президент Азербайджану. Судячи з того, як подається інформація, є як мінімум негласний дозвіл не приховувати справжню причину. А найімовірніша причина – це робота ППО, яка була передана для захисту Кадирова. Наразі Кадиров сухо висловив співчуття”, - підсумував експерт.

Нагадаємо, пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", який летів до столиці Чечні та впав у Казахстані в середу, 25 грудня, мав пошкодження на крилі. Окрім того, у Мережі з'явилися кадри з хвостовою частиною літака, на якій видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.

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