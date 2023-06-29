Катастрофа батискафа біля "Титаніка": берегова охорона виявила рештки загиблих членів екіпажу

Берегова охорона США 28 червня 2023 року одержала уламки і докази, виявлені на морському дні на місці катастрофи з підводним апаратом "Титан", а також імовірні останки екіпажу.

Про це йдеться на сайті відомства.

Повідомляють, що після консультацій із міжнародними партнерськими слідчими агентствами Морська рада з розслідування має намір доправити всі докази до Штатів, щоб продовжувати подальший аналіз.

Зазначається, що медичні працівники проведуть формальний аналіз передбачуваних людських решток, які були витягнуті з-під уламків на місці події.

Наразі розслідування катастрофи триває. Його здійснюють слідчі з кількох країн. Морська рада з розслідувань (MBI) продовжує шукати нові докази і опитувати свідків.

"Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку у вилученні та збереженні цих життєво важливих доказів на величезних відстанях і глибинах у морі", — заявив очільник MBI, капітан Джейсон Нойбауе.

Що відомо про катастрофу "Титану"

Підводний апарат OceanGate Expeditions зник о четвертій ранку 18 червня. На його борту перебували заможні пасажири, які заплатили по 250 тисяч доларів за квиток. Зниклий туристичний підводний човен востаннє подавав сигнал, коли перебував над пунктом призначення — "Титаніком".

23 червня Берегова охорона США оголосила, що всі пасажири загинули миттєво внаслідок вибуху, коли вони занурювалися в похмурі глибини океану для дослідження 111-річних руїн "Титаніка". Уламки, знайдені на глибині майже 12 500 футів, відповідають "катастрофічній втраті тиску в камері", що означає, що океанська вага розтрощила її після того, як "Титан" втратив зв'язок із надводним судном у неділю, 18 червня, пише видання.

22 червня повідомлялося, що батискаф перебуває в критичній ситуації через брак кисню, а пошукова операція здійснюється "на межі можливостей". Тоді повідомлялося, що кисень може закінчитися протягом доби.

Американський режисер Джеймс Кемерон, який зняв відомий фільм "Титанік", вражений схожістю в катастрофах лайнера, затонулого 1912 року після зіткнення з айсбергом, і трагедією батискафа "Титан", уламки якого вдалося виявити 22 червня.

Військово-морські сили США виявили "акустичну аномалію, схожу на вибух" лише за кілька годин після того, як "Титан" почав занурення в неділю.

Субмарина OceanGate – Титан – вміщує одного пілота та чотирьох людей, а запас кисню розрахований на 96 годин.

Довідка:

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Від моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.

Учені вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже за 40 років.

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