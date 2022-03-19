Катастрофа для російських олігархів: Швейцарія заборонить вивозити до РФ предмети роскоші

До списку застосованих санкцій, буде також додано ще 197 фізичних осіб та дев'ять організацій.

Швейцарія заборонить експорт предметів розкоші до Росії, а також запровадить обмеження на угоди з деякими державними компаніями та заборону надання рейтингових послуг для російських клієнтів чи організацій.

Про це пише SwissInfo.

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За інформацією Федерації швейцарської годинної промисловості, Росія є 17-м за величиною ринком за вартістю експорту швейцарського годинника, який приніс 278 млн доларів доходу в 2021 році. Тому швейцарський уряд не вважає, що ця заборона категорично вплине на швейцарський сектор розкоші, проте деякі підприємства все ж постраждають більше за інші.

"Заборона на експорт предметів розкоші зачіпає лише невелику частину світового експорту Швейцарії цієї групи товарів. Проте окремі компанії можуть серйозно постраждати", – йдеться в офіційному прес-релізі уряду країни.

До списку застосованих санкцій, буде також додано ще 197 фізичних осіб та дев'ять організацій. Водночас точну дату запровадження швейцарських санкцій не називають.

"Відповідні заходи набудуть чинності протягом найближчих кількох днів після публікації зміненого "Положення про заходи у зв'язку із ситуацією в Україні", – йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, раніше Федеральна рада Швейцарії заборонила постачати до Росії товари, що стосуються сфер оборони та безпеки, а також нафтової, авіаційної та космічної галузей.

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