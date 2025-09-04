- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1606
- Час на прочитання
- 1 хв
Катастрофа фунікулера в Лісабоні: серед загиблих один українець
За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув 54-річний українець.
У катастрофі фунікулера в Лісабоні (Португалія) загинув один громадянин України. Це чоловік 1971 року народження.
Про це передає «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію від МЗС України.
«За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження», — заявили у відомстві.
Українські дипломати уже поінформували родичів загиблого та висловили їм співчуття. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив нашим дипломатам надати рідним загиблого необхідну консульську підтримку.
Як чоловік призовного віку опинився у Португалії — чи виїхав після повномасштабного вторгнення, чи проживав там до початку війни — наразі невідомо.
Нагадаємо, що, за останніми даними, внаслідок катастрофи фунікулера у Португалії 17 людей загинуло, 21 постраждав.
Фунікулер «Глорія» — один із чотирьох підйомників у Лісабоні (серед них три фунікулери і один ліфт). Він був відкритий 1885 року. Нині це популярна у туристів локація. Наразі влада Лісабона призупинила роботу інших підйомників.