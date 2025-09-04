Катастрофа фунікулера в Лісабоні: серед загиблих один українець

У Лісабоні зійшов з рейок фунікулер / © Associated Press

У катастрофі фунікулера в Лісабоні (Португалія) загинув один громадянин України. Це чоловік 1971 року народження.

Про це передає «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію від МЗС України.

«За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні, на жаль, загинув один громадянин України, 1971 року народження», — заявили у відомстві.

Українські дипломати уже поінформували родичів загиблого та висловили їм співчуття. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив нашим дипломатам надати рідним загиблого необхідну консульську підтримку.

Як чоловік призовного віку опинився у Португалії — чи виїхав після повномасштабного вторгнення, чи проживав там до початку війни — наразі невідомо.

Нагадаємо, що, за останніми даними, внаслідок катастрофи фунікулера у Португалії 17 людей загинуло, 21 постраждав.

Фунікулер «Глорія» — один із чотирьох підйомників у Лісабоні (серед них три фунікулери і один ліфт). Він був відкритий 1885 року. Нині це популярна у туристів локація. Наразі влада Лісабона призупинила роботу інших підйомників.

