Катастрофа Іл-76 у Росії: ЗМІ назвали кількість жертв, з’явились перші відео з місця падіння

В Мережі з’явилися перші відео з місця катастрофи літака Іл-76 в Івановській області Росії. На місці аварії були знайдені тіла 14 загиблих.

Про це повідомляє російський телеграм-канал 112 з посиланням на джерела.

Пожежу на місці падіння Іл-76 загасили, місце аварії оточено. Очікується прибуття слідчої групи та комісії Повітряно-космічних сил РФ.

На місці катастрофи були виявлені 14 тіл загиблих. Їхні особи встановлюються.

За даними Міноборони РФ, загалом на борту літака перебували 15 людей.

Губернатор регіону Станіслав Воскресенський повідомив, що пілоти Іл-76 загинули. Він висловив співчуття сім'ям загиблого екіпажу.

Телеграм-канал Baza інформує, що Іл-76 здійснював навчальний політ. Літак спалахнув через кілька хвилин після зльоту під час розвороту. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але не вийшло. У результаті судно впало в лісосмузі.

Зауважимо, що поблизу Іваново розташований Іваново-Північний військовий аеродром. Раніше там базувався російський модернізований літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, збитий 23 лютого.

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Місце катастрофи літака Іл-76 в Івановській області РФ / Фото: російські телеграм-канали

Падіння Іл-76 в Івановській області: з’явились перші відео з місця катастрофи

Нагадаємо, раніше 12 березня стало відомо, що над російським містом Іваново впав військово-транспортний літак Іл-76. Він загорівся під час польоту – цей момент потрапив на відео.

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