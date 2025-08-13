- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
Катастрофа на залізниці: 35 вагонів зійшли з рейок, загорілась трава (фото)
У Техасі 35 вагонів вантажного поїзда Union Pacific зійшли з рейок неподалік міста Гордон. Сталася пожежа сухої трави, але постраждалих немає, загрози для будинків відсутні.
У вівторок вдень неподалік невеликого містечка Гордон, штат Техас, зійшли з рейок 35 вагонів поїзда компанії Union Pacific. Як повідомила прессекретар Union Pacific Робін Тайсвер, постраждалих немає, евакуацію не проводили.
Про це пише New York Post.
Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом на схід від Гордона, який розташований приблизно за 105 кілометрів на південний захід від Форт-Уерта. На кадрах із місця події видно, як кілька вагонів звалилися один на одного, а поряд загорілася суха трава, здіймаючи густий дим.
Екстрені служби округу Пало-Пінто заявили, що ситуацію класифікували як “небезпечну матеріальну”, проте наразі невідомо, що саме перевозили вагони. За попередніми даними, витоку небезпечних речовин немає.
“Всі співробітники знайдені, постраждалих немає. Ситуація стабільна, але ще не повністю контрольована”, — йдеться у повідомленні місцевих екстрених служб.
Пожежники працюють над гасінням кількох невеликих осередків загоряння трави, і, за словами Тайсвер, загрози для житлових будинків немає. На місце прямують ремонтні бригади Union Pacific, а пожежна служба округу намагається повністю локалізувати вогонь.
Нагадаємо, у США два літаки вибухнули після зіткнення в аеропорту. На борту літака, що зазнав аварії, перебували четверо людей, усі вони змогли самостійно покинути судно. За офіційними даними, двоє з них отримали травми.