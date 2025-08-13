ТСН у соціальних мережах

Катастрофа на залізниці: 35 вагонів зійшли з рейок, загорілась трава (фото)

У Техасі 35 вагонів вантажного поїзда Union Pacific зійшли з рейок неподалік міста Гордон. Сталася пожежа сухої трави, але постраждалих немає, загрози для будинків відсутні.

Катастрофа на залізниці

Катастрофа на залізниці / © New York Post

У вівторок вдень неподалік невеликого містечка Гордон, штат Техас, зійшли з рейок 35 вагонів поїзда компанії Union Pacific. Як повідомила прессекретар Union Pacific Робін Тайсвер, постраждалих немає, евакуацію не проводили.

Про це пише New York Post.

Катастрофа на залізниці. / © New York Post

Катастрофа на залізниці. / © New York Post

Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом на схід від Гордона, який розташований приблизно за 105 кілометрів на південний захід від Форт-Уерта. На кадрах із місця події видно, як кілька вагонів звалилися один на одного, а поряд загорілася суха трава, здіймаючи густий дим.

Екстрені служби округу Пало-Пінто заявили, що ситуацію класифікували як “небезпечну матеріальну”, проте наразі невідомо, що саме перевозили вагони. За попередніми даними, витоку небезпечних речовин немає.

Катастрофа на залізниці. / © New York Post

Катастрофа на залізниці. / © New York Post

“Всі співробітники знайдені, постраждалих немає. Ситуація стабільна, але ще не повністю контрольована”, — йдеться у повідомленні місцевих екстрених служб.

Пожежники працюють над гасінням кількох невеликих осередків загоряння трави, і, за словами Тайсвер, загрози для житлових будинків немає. На місце прямують ремонтні бригади Union Pacific, а пожежна служба округу намагається повністю локалізувати вогонь.

Нагадаємо, у США два літаки вибухнули після зіткнення в аеропорту. На борту літака, що зазнав аварії, перебували четверо людей, усі вони змогли самостійно покинути судно. За офіційними даними, двоє з них отримали травми.

