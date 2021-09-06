Катастрофа рейсу МН17: у Нідерландах поновлюються слухання у справі збитого над Донбасом Боїнга

Катастрофа рейсу МН17: у Нідерландах поновлюються слухання у справі збитого над Донбасом Боїнга

Також у суді нададуть слово представникам обвинувачення та захисту.

Катастрофа рейсу МН17 - у Нідерландах поновлюються слухання у справі збитого над Донбасом Боїнга. Слово нададуть рідним і близьким загиблих - ті зможуть звернутися до суддів і розповісти, як катастрофа змінила їхні життя.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 6 вересня.

Вимоги про компенсацію подали 299 родичів жертв катастрофи, виступить лише частина з них. Також у суді нададуть слово представникам обвинувачення та захисту - аби ті представили аргументи щодо винності чи невинності підозрюваних. Їх, нагадаємо, у справі четверо - троє росіян і один громадянин України, що воював на боці самопроголошеної "ДНР".

Пасажирський Боїнг "Малайзійських авіаліній" збили 17 липня 2014 року над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Загинули 298 людей. Міжнародна слідча група не має сумнівів, що лайнер збили росіяни з російської ракетної установки "Бук", привезеної з Росії.

Новини світу: у Нідерландах поновлюються слухання у справі збитого над Донбасом Боїнга МН17

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