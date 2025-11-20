Катастрофа у Чехії: сталося лобове зіткнення поїздів, десятки постраждалих (фото)

Фото з місця зіткнення поїздів у Чехії 20 листопада / © Getty Images

У районі Чеських Будейовиць між населеними пунктами Злів і Дівчіце вранці 20 листопада лоб у лоб зіткнулися два поїзди. Постраждали десятки людей, четверо пасажирів зазнали тяжких травм. За масштабами постраждалих це одна з найсерйозніших аварій на чеській залізниці за останні п’ять років.

Про це повідомляє ceskenoviny.cz.

Причини інциденту з поїздами в Чехії поки не встановлені, робота слідчих триває, рух на лінії призупинено. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом можливого загального недбальства. Попередні збитки оцінюються у 150 млн крон (близько 255 млн грн). На відрізку залізниці немає системи безпеки ETCS, яку планують впровадити після 2030 року.

Медики оглянули 47 людей, 27 з них було госпіталізовано. Четверо отримали тяжкі травми, дев’ятеро — середньої тяжкості. Найпоширеніші ушкодження — травми кінцівок, внутрішніх органів та голови. Постраждалих доправили до шести лікарень Південночеського краю. Найважчих прийняла лікарня в Чеських Будейовицях: один пацієнт перебуває у відділенні анестезіології та реанімації, троє — в реанімації.

Машиніст швидкісного поїзда залишився заблокованим у кабіні — його визволяли рятувальники. На місці працювали десятки бригад «швидкої», рятувальний гелікоптер, а також пожежні та спеціальний медичний намет.

Аварія сталася близько 6:20. Причину все ще з’ясовують. Представники залізничної інспекції разом із поліцією працювали на місці ще близько п’яти годин після зіткнення.

Фото з місця зіткнення поїздів у Чехії 20 листопада / © Getty Images

Швидкісний поїзд рухався з Чеських Будейовиць, приміський — у протилежному напрямку. За попередніми даними, один із поїздів міг проїхати сигнал «стій». Як пишуть Hospodářské noviny, на станції була відключена система сигналізації, яка контролює стрілки і світлофори. Через це рух відбувався лише однією колією, і поїзди мусили роз’їжджатися вручну. Залізнична інспекція ці дані не коментує. Лінія між Чеськими Будейовицями та Плзенем найближчим часом має пройти повну реконструкцію.

Поліція повідомила, що обидва машиністи були тверезі. За оцінками інспекції, найбільше пошкоджено приміський поїзд — сучасний склад RegioPanter.

Представники ČD запевнили, що всі постраждалі пасажири отримають компенсації, включно з відшкодуванням матеріальних втрат.

За кількістю постраждалих ця аварія входить до найтяжчих у Чехії за останні п’ять років. У червні 2024 року в Пардубіце загинули четверо людей після зіткнення пасажирського та вантажного поїздів — тоді машиніст RegioJet проїхав на заборонений сигнал.

Нагадаємо, 9 листопада у Словаччині, на залізничному коридорі Братислава — Пезінок, зіткнулися два пасажирські потяги: один врізався у задню частину іншого. У вагонах перебувало близько 800 пасажирів, переважно студенти. Було госпіталізовано 11 осіб. Розпочато розслідування причин інциденту.