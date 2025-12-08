Катастрофа в Індонезії: стихія вбила 900 осіб (фото)

Повінь в Індонезії / © Associated Press

Реклама

Кількість загиблих в Індонезії унаслідок нещодавньої повені перевищила 900 осіб, сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє ВВС.

Понад 100 тисяч будинків було зруйновано, коли минулого тижня над Малакською протокою утворився рідкісний і потужний циклон, який приніс зливи й зсуви в деякі райони країни. Деякі райони відрізані від зовнішнього світу, допомогу доводиться доправляти повітрям.

Реклама

Потужні зливи та повені, спричинені тропічними системами, охопили частину Азії / © Associated Press

За словами очевидців, люди рятувалися на дахах власних будинків. Деякі сиділи там разом із дітьми протягом трьох днів без їжі й пиття. Багато віддалених районів залишаються без допомоги.

Станом на неділю сухопутний доступ до двох районів — Сіболга-Сіті й Центральний Тапанулі — залишався відрізаним, допомога могла надходити туди лише повітрям і морем відповідно. У деяких районах надійшли повідомлення про пограбування супермаркетів.

Потужні зливи та повені, спричинені тропічними системами, охопили частину Азії / © Associated Press

Повені в Індонезії стали одним із кількох екстремальних погодних явищ, що обрушилися на Азію протягом останніх тижнів. Загальна кількість загиблих у Шрі-Ланці, Таїланді, Малайзії та В’єтнамі наблизилася до 2 тисяч осіб.