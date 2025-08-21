Катастрофа в Іспанії та Португалії: з’явились супутникові фото масштабних пожеж

Осередки лісових пожеж в Іспанії / © ESA

Супутники NASA та ESA оприлюднили знімки, які засвідчують масштабні лісові пожежі на Іберійському півострові. Вогонь охопив значні території Іспанії та Португалії, а густий дим поширився далеко за межі регіону.

Про це повідомляється на сайті ESA.

Причиною стихії стала рекордна спека та відсутність опадів цього літа. За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), від початку року в Іспанії вигоріло понад 382 тис. га — це найбільший показник від 2006 року. У серпні близько 20 великих пожеж змусили десятки тисяч людей залишити свої домівки, а рух швидкісного потяга між Мадридом і Галісією був призупинений на тиждень.

У Португалії вогонь знищив понад 347 тис. га, що поступається лише трагічному 2017 року. Найбільша пожежа у Транкосо випалила понад 39 тис. га. Станом на 19 серпня у країні фіксували десять масштабних осередків займання.

Затягнутий димом від лісових пожеж Іберійський півострів / © NASA

Супутникові кадри демонструють масштаби катастрофи: димові хмари дрейфують на північ і схід, вкриваючи Біскайську затоку та досягаючи Франції, Великої Британії й навіть Скандинавії. Вони змішуються з димом від канадських пожеж, утворюючи туманне небо над Європою.

Затягнутий димом від лісових пожеж Іберійський півострів / © ESA

Пожежі становлять загрозу не лише для людей, природи та інфраструктури, а й для здоров’я.

ESA опублікувало мапу, що показує вогнища займання та концентрацію чадного газу над Південною Європою та Середземномор’ям. Експерти попереджають: вдихання чадного газу та дрібних частинок (PM2,5), які проникають у легені та кров, може спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям.

Мапа з місцями лісових пожеж і концентрацією чадного газу в Європі станом на 17 серпня 2025 року / © ESA

Нагадаємо, в середині серпня масштабні лісові пожежі в Іспанії дістались околиць Мадрида: рятувальники локалізували тоді загоряння у районі Трес-Кантос. Там загинув чоловік, який зазнав опіків 98% тіла.