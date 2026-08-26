Катастрофа в Непалі: вчені пояснили, який "ланцюг небезпек" спровокував смертельну повінь

Повінь у Непалі знищив цілі поселення / © АР

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У гірських районах на кордоні Непалу та Китаю потужні повені й зсуви ґрунту знищили цілі поселення, призвівши до загибелі десятків людей та зникнення безвісти сотень іноземних туристів. Науковці дійшли висновку, що такі катастрофічні масштаби руйнувань спричинила одночасна комбінація одразу кількох екстремальних факторів.

Про деталі та причини цього масштабного стихійного лиха пише Daily Mail.

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Складний ланцюг природних небезпек

За словами професорки кліматичних ризиків Університету Редінга Ліз Стівенс, більшість людей вважає головною причиною раптових повеней сильні дощі. Проте в Непалі та Тибеті, як і в інших високогірних регіонах, такі катастрофи найчастіше є наслідком складного ланцюга небезпек, який охоплює одночасні зсуви ґрунту, сходження лавин та прориви льодовикових озер.

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Експертка пояснює, що така багатогранна небезпека робить раннє попередження про стихійне лихо надзвичайно важким завданням для місцевої влади, залишаючи людям обмаль часу на евакуацію.

Як землетрус спровокував повінь

Попередні звіти свідчать про те, що першопричиною нинішньої трагедії міг стати невеликий землетрус магнітудою 4,4 бала, який спровокував крижану лавину. Ця величезна маса льоду та снігу повністю перекрила русло місцевої річки Лхенде, дозволивши воді накопичитися позаду утвореної перешкоди.

Ліз Стівенс зазначає, що коли така природна дамба не витримує шаленого тиску, це призводить до раптового та нищівного викиду величезної кількості води й осаду вниз за течією. На відео з місця подій видно, як ця величезна хвиля бруду буквально змила прикордонний перехід та навколишні інфраструктурні об’єкти, змітаючи все на своєму шляху.

Вплив глобального потепління

Хоча точна роль зміни клімату в цій конкретній повені ще вивчається, науковці впевнені, що глобальне потепління робить подібні катастрофи частішими. Дослідники зазначають, що темпи потепління в Гімалаях значно перевищують середні світові показники, що прискорює танення льодовиків і сприяє розширенню небезпечних льодовикових озер, чиї нестабільні дамби готові прорватися будь-якої миті.

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Дослідник з Індійського технологічного інституту в Мумбаї Рошан Джа наголошує, що зміна клімату більше не є віддаленою загрозою. З кожною часткою градуса потепління атмосфера може утримувати набагато більше вологи, що призводить до інтенсивніших злив і ще катастрофічніших повеней, пояснив він.

Дослідниця з Імперського коледжу Лондона Маріам Закарія додала, що якби атмосфера не була перевантажена викидами від викопного палива, ці гірські повені стали б менш інтенсивними, менш руйнівними та не такими смертоносними.

Сотні зниклих безвісти туристів

Наразі рятувальні служби вже виявили тіла 55 загиблих, проте влада побоюється, що кількість жертв стрімко зростатиме. За даними непальських чиновників, безвісти зниклими вважаються 341 іноземець та щонайменше 93 місцевих жителі. Серед зниклих туристів шукають громадян Індії, Малайзії, Великої Британії, США, Південної Африки, Австралії та Нідерландів.

Через загрозу нових проривів води влада оголосила масштабну тривогу не лише в Непалі та китайському Тибеті, а й у густонаселених північних штатах Індії, куди гірські річки несуть смертельні потоки бруду.

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Нагадаємо, повінь 26 серпня змила цілі населені пункти, дороги та мости. Серед людей, чия доля досі невідома, можуть бути й громадяни України.

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