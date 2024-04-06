Катастрофа з боєприпасами: Захід не готовий збільшити витрати на виробництво зброї — The Daily Telegraph

Країни Західної Європи не готові збільшувати витрати на військове виробництво, уряди воліють продовжувати витрачати кошти державного бюджету на соціальні програми. В умовах збільшення військової потуги Росії, яка уже 6% ВВП витрачає на потреби війни, така ситуація створює загрозу для безпеки європейських країн.

Про це йдеться в аналітичній публікації британського видання The Daily Telegraph.

“У Великій Британії багато говорять про необхідність підвищити витрати на оборону, можливо, до 2,5 або навіть 3% ВВП. Але під час холодної війни це було 4-5%... Навіть в Естонії, на самій “губі ведмедя” [тобто кордоні з Росією], витрати на оборону досягнуть лише 3% цього року”, - пише аналітик.

За його словами, підвищення витрат на військові потреби до скромних 3% могло б подвоїти оборонний бюджет. Автор наголошує, що для пенсіонерів, інвалідів, безробітних і хворих у країнах Заходу краще мати 97 відсотків того, що вони мають зараз, ніж отримати руїну після завоювання ворожою державою.

“У демократіях Західної Європи ми – прямо кажучи – настільки залежні від наших роздутих державних витрат на загальний добробут, що можемо знайти лише копійки на оборону”, - йдеться у статті.

Яка ситуація з боєприпасами

Мільйони снарядів, які вже використала Україна у протистоянні російській агресії, здебільшого були взяті із наявних запасів, а не з нового виробництва. Це були запаси не лише США, але й кількох інших країн з усього світу.

"Україні потрібно 10 тисяч снарядів [таку кількість використовує Росія] на день, щоб стримати окупантів. У випадку зі снарядами проблема не в грошах, а у відсутності виробничих потужностей", – йдеться у статті.

Однак, донедавна навіть могутній військово-промисловий комплекс США був здатен виробляти лише 28 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць, до кінця цього року ця цифра збільшиться до 70-80 тисяч снарядів на місяць.

У країнах Західної Європи теж намагаються розгорнути додаткове виробництво боєприпасів, але темпи є надто повільними. Одна з причин полягає в тому, що західні армії не планують вести війни подібного типу.

У цьому контексті згадується війна західної коаліції проти диктатора Саддама Хусейна в Іраку, в якій було використано всього лише 9 000 снарядів калібру 155-мм за всю кампанію.

"Як показує ситуація зі 155-мм снарядами, починати готуватися вже пізно, коли війна почалася. Нам потрібно набратися твердості й перестати вважати, що завданням уряду є надання нам соціальної допомоги та хороших добре оплачуваних робочих місць. Обов’язок уряду - це, перш за все, піклуватися про оборону нації", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, нещодавно видання News Week повідомило, що боєприпаси для України можуть надійти лише через декілька місяців.

Читайте також: