Катастрофічна повінь у Бразилії: загинули понад 50 осіб, люди масово залишають свої домівки

Ще понад сім десятків людей зникли безвісти.

У штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул через сильні дощі й повені загинули 57 людей. Ще майже сім десятків людей вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

Крім того, понад 32 тисячі людей були змушені покинути свої домівки, оскільки від сильних злив постраждали майже дві третини з 497 міст штату.

Повені зруйнували дороги та мости, спровокували зсуви і частковий обвал греблі на малій гідроелектростанції. Під загрозою обвалу - ще одна гребля в місті Бенту Гонсалвес.

Фото: Associated Press

У столиці штату Порту-Алегрі озеро Гуайба вийшло з берегів і затопило вулиці. А міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив усі рейси на невизначений період.

"Рівень води в річках залишатиметься високим протягом кількох днів", — заявив губернатор штату Едуардо Лейте.

Нагадаємо, злива в Еміратах наробила лиха. До вечора 16 квітня випала річна норма опадів — понад 120 мм. Вулиці міста буквально пішли під воду.

Через негоду були закриті міжнародний аеропорт в Дубаях та навчальні заклади на території ОАЕ, державні службовці здебільшого працювали віддалено, поліція та "швидка" чергували на затоплених автомагістралях. Вода затопила деякі будинки, влада відправила цистерни на вулиці та шосе, щоб відкачати воду.

У сусідньому Омані внаслідок сильних дощів, які тривали кілька останніх днів, щонайменше 18 людей загинули.

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