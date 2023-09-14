Катастрофічна повінь у Лівії: людей ховають у братських могилах (фото)

Влада побоюється, що кількість загиблих може збільшитися.
Унаслідок повені в Лівії в місті Дерна могли загинути від 18 до 20 тисяч осіб.
Про це заявив мер населеного пункту Абдулменам аль-Гаїті телеканалу Al Arabiya.
Повідомляється, що таку оцінку очільник Дерни навів на підставі кількості знищених районів.
Внаслідок руйнівної повені в Лівії, за попередніми підрахунками влади, могли загинути щонайменше 5000 людей, пише Бі-бі-сі.
"Кількість зниклих безвісти обчислюється тисячами, а кількість загиблих, як очікують, сягне 10 тисяч", - заявив міністр охорони здоров'я адміністрації, яка контролює схід Лівії, Осман Абдель Джаліль.
У Дерні змило цілі квартали. На цвинтарі зібрали понад 700 неідентифікованих тіл, а місцева влада заявляє, що тисячі людей зникли безвісти.
"Ситуація у місті Дерна стає дедалі трагічнішою, остаточних даних про кількість жертв немає, — сказав Джаліль. — Багато районів поки що недоступні".
Багатьох людей змило у Середземне море. Вже кілька днів хвилі викидають їхні тіла на берег. Загинули цілі сім'ї. Багатьох ховають у великих братських могилах.
Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в Лівії назвала кількість загиблих величезною. Боротьба з повінню, за їхніми словами, "виходить за межі можливостей уряду, суспільства і народу", і для того, щоб впоратися з його наслідками, буде потрібна міжнародна допомога.
Зазначимо, що місто Дерна розташоване на узбережжі Середземного моря. Станом на 2005 рік його населення становило 79 тисяч осіб.
Зазначимо, що циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня і приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста штормовий вітер і зливи з грозами.
Нагадаємо, 2 вересня на південне узбережжя Китаю обрушився потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.
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