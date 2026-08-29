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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Катастрофічна повінь у Непалі і Тибеті: кількість жертв зросла, зв’язку з українцями досі немає

Унаслідок катастрофічної раптової повені, яка 26 серпня пройшла гімалайським прикордонним регіоном Непалу, загинули 579 осіб у Непалі та семеро у сусідньому Тибеті. Загальна кількість загиблих у двох країнах становить 586.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Масштабна повінь у Непалі

Масштабна повінь у Непалі / © Associated Press

У Непалі внаслідок раптової повені та зсувів ґрунту кількість загиблих зросла до 579 осіб. Рятувальники продовжують пошуки сотень безвісти зниклих. До пошуків залучені армія та поліція Непалу, а також близько 15 гелікоптерів.

Про це пише видання The Guаrdian.

За даними непальської влади, сотні людей вже врятовано, а десятки отримують медичну допомогу в столиці Катманду.

Загалом зниклими безвісти у Непалі та китайському Тибеті вважаються близько 1000 осіб. Понад 500 з них — іноземці з різних країн, зокрема туристи та паломники. Рятувальники використовують гелікоптери для пошуку тих, хто вижив, та доставки вантажів тисячам людей, відрізаних від світу в містах і долинах. Служби екстреної допомоги також залучили до пошуків собак.

Повінь у Непалі / © Associated Press

Повінь у Непалі / © Associated Press

Повінь у Непалі — що відомо

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся і затопив населені пункти. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

Потужний потік води, бруду й каміння змивав будинки, дороги та мости, зносив автомобілі та за лічені хвилини змінював русла річок.

Після масштабної повені зв’язок втрачено з 56 громадянами України. Наразі українців немає серед загиблих або поранених.

Чому потік виявився таким руйнівним

Науковці припускають, що потужний зсув частково перекрив річку, вода почала накопичуватися, а потім прорвала природну загату і з величезною силою рушила донизу.

Майк Сирл, професор Оксфордського університету, каже, що весь цей процес міг тривати від кількох годин до кількох днів.

За його словами, ситуацію значно погіршили особливості Гімалаїв — круті гірські схили та глибокі вузькі долини. Через це вода, каміння й уламки рухалися вниз з великою швидкістю.

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