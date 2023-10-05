Катастрофічна повінь в Індії змиває все на шляху: є загиблі та зниклі безвісти (фото)

В індійському штаті Сіккім внаслідок повені загинули понад 10 осіб. Ще 82 людини, зокрема 23 військовослужбовці, вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Сильні дощі спричинили розлив льодовикового озера Лонак, що спричинило катастрофічні повені в регіоні.

За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), в штаті Сіккім випала пʼятикратна норма випадів, що не характерно для осені у віддаленому регіоні Гімаліїв.

В Індії повінь забрала життя щонайменше 10 людей / Фото: Associated Press

"Наразі з різних місць вилучили 10 тіл. Ще щонайменше 82 вважаються зниклими безвісти, 22 людини отримали поранення, деякі з них у тяжкому стані", — сказав головний секретар штату Патхак.

Метеорологічний департамент Індії попередив про зсуви та збої в авіарейсах, оскільки прогнозується, що сильний дощ триватиме протягом наступних двох днів у деяких частинах Сіккіму.

Нагадаємо, у Нью-Делі зливи викликали повені та зсуви, від яких загинули щонайменше 22 людини.

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