Катастрофічна повінь в Лівії: кількість загиблих рекордна, а наслідки шокують (фото, відео)

У Лівії кількість загиблих під час повені і обвал двох гребель загинули близько 11 300 осіб. Ще понад десять тисяч вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Associated Press з посиланням на Червоний Півмісяць.

За словами журналістів, найсильніше постраждало місто Дерна. Тисячі загиблих жителів довелося поховати в братських могилах. Передбачається, що загалом загиблих може бути до 20 тисяч осіб.

Видання зазначило, що рятувальні роботи та операції з повернення тіл були ускладнені конфліктом усередині країни, яка розділена між конкуруючими східними і західними адміністраціями. Визнаний міжнародним співтовариством Уряд національної єдності базується в Тріполі, на заході країни. Паралельна адміністрація діє на сході під контролем Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, якому не вдалося захопити Тріполі під час кривавої 14-місячної облоги, що закінчилася 2020 року.

Here’s the first post-event high-resolution satellite image of the port city of Derna.



Libya's 9/11. pic.twitter.com/HirE59i1Bn — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 12, 2023

Як можна було запобігти загибелі тисяч людей

Національний метеорологічний центр Лівії випустив ранні попередження про екстремальну погодну подію до початку шторму "Даніель". Однак фахівці не змогли попередити про ризики, пов'язані з можливим руйнуванням дамб.

Про це заявив генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Тааласа.

Зі слів Тааласа, метеорологи в Лівії працюють у проблемних умовах. Так, IT-системи метеоцентру не функціонують належним чином. Також спостерігається серйозна нестача персоналу.

"Трагедія в Лівії підкреслює руйнівні та каскадні наслідки екстремальних погодних умов для нестабільних держав і демонструє необхідність раннього попередження про численні небезпеки, що охоплюють усі рівні влади та суспільства", — сказав Тааласа.

У Лівії підтвердили 11 тисяч загиблих через повінь / Фото: Associated Press

Що відомо про повінь у Лівії

У неділю, 10 вересня, шторм "Даніель" пронісся над Середземним морем, затопивши дороги й зруйнувавши будівлі в Дерні. Затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури.

У Дерні змило цілі квартали. На цвинтарі зібрали понад 700 неідентифікованих тіл, а місцева влада заявляє, що тисячі людей зникли безвісти. Багатьох людей змило у Середземне море. Вже кілька днів хвилі викидають їхні тіла на берег. Загинули цілі сім'ї. Багатьох ховають у великих братських могилах.

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