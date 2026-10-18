"Катастрофічні" наслідки для бізнесу: США зробили попередження ЄС через Starlink — FT

Starlink / © depositphotos.com

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США попередили Європейський Союз про можливі серйозні економічні наслідки, якщо Брюссель обмежить доступ американських технологічних компаній до європейського ринку. Суперечка стосується супутникового зв’язку Starlink, хмарних сервісів і правил регулювання технологічних гігантів.

Про це пише Financial Times із посиланням на заяви посла США в ЄС Ендрю Паздера.

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За його словами, якщо Євросоюз обмежуватиме діяльність таких компаній, як SpaceX Ілона Маска, європейський бізнес може зіткнутися з «катастрофічними» заходами у відповідь на американському ринку.

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Відповідаючи на запитання, чи варто європейським компаніям побоюватися американських контрзаходів, Паздер звернув увагу на масштаби ринку США та можливі наслідки для підприємств, які працюють по обидва боки Атлантики.

Через що виникла суперечка навколо Starlink

Приводом для конфлікту стала пропозиція Європейської комісії зарезервувати частину радіочастотного спектра для європейських операторів. Ці частоти дають змогу смартфонам підключатися безпосередньо до супутників.

Якщо ініціативу реалізують, доступний спектр для американських і китайських компаній, зокрема SpaceX, яка керує мережею Starlink, може скоротитися.

Водночас ідеться саме про обмеження доступу до певних радіочастот, а не про повну заборону Starlink у Європі.

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У SpaceX уже розкритикували можливі зміни. У компанії заявляють, що вони можуть погіршити якість зв’язку в Україні, де Starlink відіграє важливу роль у цивільних і військових комунікаціях після повномасштабного вторгнення Росії.

Європейська комісія, зі свого боку, пояснює необхідність змін прагненням залучити нових учасників ринку, диверсифікувати постачальників і посилити конкуренцію. При цьому Брюссель наголошує, що європейський ринок має залишатися відкритим і для компаній з-поза меж ЄС.

Європа прагне зменшити залежність від американських технологій

За даними FT, прагнення ЄС розвивати власні технологічні потужності пов’язане, зокрема, з побоюваннями щодо непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа та залежності критично важливої інфраструктури від іноземних компаній.

У цьому контексті Євросоюз також просуває законодавчу ініціативу Cloud and AI Development Act. Вона передбачає вимоги щодо цифрового суверенітету для постачальників чутливих хмарних послуг і має допомогти європейським компаніям розвиватися як альтернатива американським технологічним корпораціям.

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Паздер визнав, що Європа має право захищати конфіденційну державну інформацію. Водночас він поставив під сумнів доцільність обмежень, спрямованих на підтримку європейських компаній шляхом звуження можливостей американських конкурентів.

США також критикують європейські штрафи для технологічних гігантів

Окремі претензії американського посла стосуються Закону ЄС про цифрові ринки — Digital Markets Act (DMA), який встановлює правила для найбільших цифрових платформ.

Паздер звернув увагу на багатомільярдні штрафи, накладені на американські компанії, та поставив під сумнів, чи справді європейське регулювання спрямоване на посилення конкуренції, а не на поповнення бюджету ЄС.

На його думку, обмеження та санкції можуть стримувати американські інвестиції й таким чином заважати самим європейцям досягати технологічних цілей.

Вашингтон пропонує Європі співпрацювати проти Китаю

Натомість США закликають Європу до тіснішої співпраці у протидії технологічним амбіціям Китаю. Особливу увагу Вашингтон приділяє штучному інтелекту та квантовим обчисленням.

Для Євросоюзу залишається складне завдання: зменшити залежність від американських технологій і водночас уникнути економічного конфлікту зі США, йдеться у матеріалі.

Якщо Брюссель продовжить політику технологічного суверенітету, йому доведеться шукати баланс між підтримкою власних компаній, збереженням конкуренції та ризиком американських заходів у відповідь.

Раніше йшлося про коментар міністра фінансів США Скотта Бессента щодо заяв президента України Володимира Зеленського про можливе обмеження доступу до супутникового зв’язку Starlink та перерву в обміні розвідувальними даними. Він закликав українського лідера бути обережнішим із такими звинуваченнями.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви.

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