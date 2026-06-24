Катастрофічні наслідки для РФ: Вашингтон надіслав Путіну жорсткий сигнал щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

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Вашингтон посилає російському президенту Володимиру Путіну сигнали про те, що подальша відмова від реальних переговорів щодо завершення війни в Україні може обернутися катастрофічними наслідками для Росії.

Таку думку в коментарі виданню «Фокус» висловив кандидат політичних наук та експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

За його словами, у Кремлі помітили, що Сполучені Штати поступово можуть переорієнтовувати свою увагу з Близького Сходу на російсько-українську війну та пошук шляхів припинення активних бойових дій.

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«Зараз є дуже цікаві сигнали, які надсилає Вашингтон. Ці сигнали явно не такі, що можуть вселяти надію Кремлю», — зазначив експерт.

Желіховський звернув увагу на те, що адміністрація президента США Дональда Трампа, за його словами, навіть не демонструє намірів стримувати Україну від продовження ударів по військових та стратегічних об’єктах на території Росії.

Чому в Росії заговорили про переговори

На думку Желіховського, останні заяви російської сторони про готовність до переговорів пов’язані насамперед зі зростанням українського тиску на РФ.

«Україна посилила свій тиск, і Путін намагається знайти можливість якось змінити ситуацію. Він розуміє, що якщо він не піде на переговори так, як це має бути, то наслідки будуть катастрофічними для Росії», — наголосив політолог.

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За його словами, дедалі частіші удари по військовій та логістичній інфраструктурі РФ змушують російське керівництво замислюватися над перспективами затяжної війни.

Крим в ізоляції, а втрати Росії зростають

Експерт зазначив, що окупований Крим фактично опинився в умовах ізоляції через регулярні українські удари по логістичних маршрутах. Водночас атаки дедалі частіше досягають території самої Росії — від Москви до віддалених регіонів.

На думку Желіховського, ситуацію для Кремля ускладнює стрімкий розвиток українських оборонних технологій, зокрема виробництва безпілотників і ракетного озброєння.

Він також вважає, що потенційне розгортання ліцензійного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони в Україні могло б суттєво змінити баланс сил та знизити ефективність російських масованих атак.

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Російська економіка відчуває наслідки війни

За словами експерта, в Кремлі усвідомлюють, що війна дедалі сильніше б’є по російській економіці.

Желіховський звернув увагу на проблеми з паливним забезпеченням, втрати нафтогазової інфраструктури та зростання невдоволення серед представників російських еліт.

«Громадяни та еліти починають ставити запитання. Олігархи втрачають прибуток від знищених нафтобаз, а економіка тримається на військових рейках. Рано чи пізно це призведе до того, що Росія не зможе фінансувати війну», — переконаний експерт.

Путін може відкладати рішення до виборів

На думку Желіховського, російський президент наразі намагається виграти час і може пов’язувати свої подальші кроки з внутрішньополітичними процесами.

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«Путін розуміє, що може воювати ще кілька місяців. Я не виключаю, що він хоче провести виборчу кампанію в Росії у вересні. Зараз він не може якось кардинально змінити ситуацію, а вже після цього — можливо, восени — все-таки погодиться на переговори», — зазначив він.

Водночас політолог сумнівається, що можливі переговори найближчим часом принесуть реальний результат. За його оцінкою, після завершення виборчого циклу Кремль може опинитися перед вибором між імітацією діалогу та новою хвилею мобілізації.

Однак навіть мобілізація, переконаний Желіховський, не здатна кардинально змінити ситуацію на фронті, натомість може посилити внутрішню напругу в самій Росії та спровокувати нові кризові процеси.

Нагадаємо, український політолог Володимир Фесенко також звернув увагу на те, що у Кремлі нарікають на зміну позиції США щодо переговорів про війну в Україні. Російська влада вважає, що Вашингтон більше не вимагає від України відвести війська з Донбасу як умову для діалогу.

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