ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Катастрофічні повені охопили Азію: сотні загиблих і зниклих безвісти (фото)

Найбільше постраждала Індонезія — там заявили про 174 загиблих, значна частина територій на заході острову Суматра досі відрізана від комунікацій.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки стихії

Наслідки стихії / © Associated Press

Майже 440 жителів Індонезії, Таїланду та Шрі-Ланки стали жертвами повеней і зсувів грунту. Сотні людей зникли безвісти.

Про це повідомляють національні служби з управління катастрофами цих країн, передає латиноамериканський телеканал Telesur.

Найбільше постраждала Індонезія — там заявили про 174 загиблих, значна частина територій на заході острову Суматра досі відрізана від комунікацій.

Наслідки стихії / © Associated Press

Наслідки стихії / © Associated Press

У Таїланді загинули 145 людей, рівень води піднявся до трьох метрів. У Таїланді та Індонезії рятувальники працюють в ускладнених умовах через відсутність електроенергії та зв’язку в окремих районах.

На Шрі-Ланці щонайменше 123 людини загинули та понад 130 зникли безвісти. Там від повеней постраждали майже 400 тисяч людей, понад 40 тисяч змушені залишити домівки.

Наслідки стихії / © Associated Press

Наслідки стихії / © Associated Press

Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може зрости, оскільки до багатьох районів рятувальники досі не можуть дістатися. Масштаби катастрофи пояснюють зміною клімату.

Ситуацію погіршили тривалі мусонні дощі та тропічна буря, яка пройшла регіоном.

Нагадаємо, потужний шторм Клаудія спричинив екстремальні погодні умови у Португалії, в частині Іспанії, Ірландії та Великої Британії. Внаслідок негоди загинули троє людей, десятки отримали поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie