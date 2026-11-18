Росія відкидає ідеї США щодо миру / © Associated Press

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Представники Росії продовжують публічно відкидати напрацювання США щодо повоєнної системи безпеки НАТО та заперечують можливість допуску Європи до майбутніх мирних переговорів.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

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Росія відкидає ідеї США щодо миру

Як повідомив 17 листопада заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков, вступ України до НАТО для РФ є «категорично неприйнятним». За його словами, питання участі європейських представників у подальшому переговорному процесі наразі взагалі не обговорюється.

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Паралельно з цим 17 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із тезою, що політики з Європи намагаються буквально «втиснутися» у мирні переговори.

На думку Лаврова, європейці роблять це задля розбудови нової конфігурації безпеки в регіоні, яка буде спрямована проти Росії. Лавров розцінив такі ініціативи як спробу обмежити глобальний вплив Москви та вкотре наголосив, що Кремль не відмовляється від своїх початкових ультиматумів, висунутих ще 2021 року.

Озвучені Рябковим учора тези прямо суперечать мирним ініціативам, які раніше просували спецпосланець США Стів Віткофф та колишній старший радник президента США Джаред Кушнер.

Водночас російська політична верхівка лише посилює свій опір щодо присутності європейських делегацій за столом переговорів — попри нещодавні сигнали з Вашингтона про необхідність залучити Європу.

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Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що попри можливі «різні тактичні кроки», кінцеві цілі Кремля щодо України залишаються незмінними, і Москва від них не відмовиться.

Він також зазначив, що європейські країни зрештою доведеться залучити до переговорів, хоча й звинуватив їх у спробах нав’язати власні умови та побудувати архітектуру безпеки проти Росії.

Окрім цього, Лавров заявив, що поява будь-яких європейських військових в Україні означатиме безпосередній вступ країн Європи у війну. Схожу позицію озвучив і його заступник Сергій Рябков: він закликав протилежну сторону «демонструвати готовність до компромісів» та додав, що Росія досягне своїх цілей політичними або військовими методами.

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