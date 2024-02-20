Катери, підводна зброя і ЗРК: Швеція надасть Україні свій найбільший пакет військової допомоги

Швеція презентувала свій найбільший досі пакет військової допомоги Україні на суму 7,1 млрд шведських крон (близько 680 млн доларів).

Швеція оголосила про нову військову допомогу Україні. Зокрема, країна має передати Україні загалом 10 бойових катерів, 20 групових човнів та підводну зброю. Новий пакет підтримки стане 15-м, який Швеція надсилає Україні.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

"Зрештою, мова йде про людяність і порядність, а також про захист цінностей та інтересів, які важливі для Швеції", — сказав міністр оборони Пол Йонсон на прес-конференції.

Так, новий пакет допомоги включає:

10 бойових катерів 90;

20 групових човнів;

підводна зброя, наприклад міни та торпеди;

зенітні комплекси типу Robot 70;

протитанкові роботи моделі TOW;

гранатомет з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомет Карла Густава;

медичне обладнання;

машини швидкої допомоги;

1 мільярд на закупівлю військової техніки через різні фонди, а також 1 мільярд на замовлення нових бойових машин 90 для України;

400 мільйонів шведських крон на різні освітні ініціативи для українців.

За словами міністра оборони країни, новий пакет підтримки розроблено спеціально відповідно до потреб України.

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"Оскільки ми не маємо необмежених ресурсів у власній військовій організації, важливо створити умови для доставки нововиробленої оборонної техніки", — додав Пол Йонсон.

Завдяки попереднім пакетам підтримки, які Швеція вже надсилала Україні, країна виділила загалом більше 30 мільярдів шведських крон (майже 3 млрд доларів).

Нагадаємо, партнери розглядають можливість передавання Україні шведських винищувачів Gripen на додачу до F-16. Українські пілоти вже тестували ці літаки, проте це ще не навчання на винищувачах.

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