Католицька церква після виявлення решток понад тисячі дітей у Канаді вибачилася за тортури

Представники корінних народів вимагають вибачень від Папи Римського.
Католицька церква у п'ятницю, 24 вересня, вибачилася перед корінними народами Канади за сторіччя зловживань у школах-інтернатах, створених урядом для залучення дітей до суспільства.
Про це повідомляє France 24.
"Ми, католицькі єпископи Канади, висловлюємо наше глибоке каяття і беззастережно приносимо свої вибачення", - йдеться в заяві, автори якої додали, що "повністю прихильні" примиренню.
Єпископи вказали, що "визнають страждання" школярів з числа корінного населення і "серйозні зловживання", яким ті піддавалися, зокрема "фізичне, психологічне, емоційне, духовне, культурне та сексуальне" жорстоке поводження з боку директорів і вчителів.
"Багато католицьких релігійних громад та єпархій брали участь у цій системі, що призвело до придушення мов, культури і духовності корінних народів, не поважаючи багату історію, традиції і мудрість корінних народів", - зауважили заявники.
Цей крок з боку католицької церкви відбувся після виявлення близько 1,2 тис. безіменних могил на території трьох колишніх шкіл для дітей корінних народів у провінціях Британська Колумбія і Саскачеван.
Загалом близько 150 тисяч дітей індіанців, метисів і інуїтів були примусово зараховані з кінця 1800-х до 1990-х років у 139 шкіл-інтернатів по всій Канаді. Школярі місяцями і навіть роками не бачилися зі своїми сім'ями.
Комісія зі встановлення істини і примирення дійшла до висновку, що невдала політика уряду була рівносильна "культурному геноциду".
30 вересня у Канаді вперше відзначать Національний день істини і примирення. У цей день країна вшановуватиме пам'ять тисяч дітей з числа корінних народів, які померли або пропали безвісти зі шкіл.
Тим часом по всій країні з використанням георадара тривають пошуки інших можливих поховань. Племена ж намагаються зібрати воєдино старі документи, які можуть допомогти ідентифікувати померлих в безіменних могилах і пролити світло на долю тих, хто так і не повернувся додому.
Єпископи зобов'язалися "надавати документи або записи (на вимогу племен), які допоможуть увічнити пам'ять тих, хто похований в безіменних могилах".
Групи і лідери корінних народів також закликають до вибачень Папу Римського, з яким їхня делегація у грудні має зустрітися у Ватикані.
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