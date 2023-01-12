Катували та звинувачували у шпигунстві: ексзаступника очільника Міноборони Ірану засудили до страти

Іранська влада засудила британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі до смертної кари.

Про це пише ВВС.

Зокрема, дружина Акбарі Мар'ям розповіла, що чоловік попросив її відвідати його у в'язниці в Тегерані для "останньої зустрічі".

Також повідомляється, що чиновник перебуває в одиночній камері. За словами журналістів, цей факт свідчить про неминучість страти.

Іранська влада взяла під варту Алірезу Акбарі ще 2019 року. Пізніше Революційний суд Тегерана засудив його до страти.

Колишньому заступнику міністра оборони країни звинувачують у шпигунській діяльності на користь Великої Британії. Водночас Акбарі свою провину не визнає.

До перської служби BBC надходило аудіоповідомлення від Алірези Акбарі, де той розповідає про пережиті тортури. Чиновник стверджує, що його намагалися змусити зізнатися перед камерою про те, чого він не робив.

На інцидент відреагували в Міністерстві закордонних справ у справах Співдружності й розвитку Великої Британії. У відомстві заявили, що підтримують членів сім'ї засудженого та кілька разів порушували його справу перед владою Ірану.

Нагадаємо, 7 січня в Ірані стратили ще двох людей внаслідок протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні.

8 грудня в Ірані стратили першого учасника протестів, що охопили країну.

За даними правозахисної організації Amnesty International, іранська влада під час показових судів з метою залякати учасників масових протестів винесла вже щонайменші 21 смертний вирок.

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